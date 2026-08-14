Avanza la carrera por un lugar en Consejo Nacional Electoral: así se mueven los partidos

Audiencia de Escrutinio Nacional a cargo de Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de finalizar las elecciones presidenciales segunda vuelta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Superados los pulsos de poder en el Congreso por las elecciones de los presidentes de Senado y Cámara, y de contralor General, el Capitolio entrará a una tercera fase de debates por definir cómo se repartirá el organigrama del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Todos los partidos pondrán sus cartas sobre la mesa y buscan no quedarse sin representación en una de las instancias más importantes que vigila y arbitra sobre el accionar de las colectividades políticas y que tiene fuertes componentes partidistas. En los últimos cuatro años esta instancia fue fundamental y ahora podría tener un rol importante durante la administración de Abelardo de la Espriella.

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Son nueve asientos los que están en disputa en un organismo que, entre otras, puede dar vida y sancionar a partidos políticos, así como poner la lupa sobre la financiación de campañas políticas, entre ellas las de aforados en activo como la del presidente Abelardo de la Espriella o los actuales congresistas. Ese panorama ya sucedió con la administración de Gustavo Petro, resaltando que la campaña que le llevó a la Presidencia fue sancionada por la violación de topes electorales.

Ante la importancia de este órgano es que todos los partidos buscan tener una representación. Es en esa línea que los diálogos se han intensificado y ya varias colectividades van revelando las cartas que presentarán a un proceso que pasará en su totalidad por las manos del Congreso.

Las fechas ya están definidas. Según la resolución 004 emitida por la Secretaría General del Congreso los primeros plazos empiezan a vencerse este mismo viernes. La convocatoria para las inscripciones inició el pasado 6 de agosto y cerrará este 14 de agosto.

Con esa fecha en mente varios partidos han revelado las cartas a postular. Por ejemplo, luego de una reunión de bancada en Barranquilla que lideró Fuad Char, copresidente de Cambio Radical, ese partido anunció el respaldo pleno a la candidatura de Gersel Luis Pérez, exrepresentante por el departamento del Atlántico.

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El partido de La U se la jugará con el exsenador Juan Felipe Lemos Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, y quien se quemó en su aspiración reelectoral en el Senado tras el escrutinio. Lemos fue clave en la aprobación de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, así como una voz clave en esa colectividad.

Por otro lado, El Espectador pudo confirmar con altas fuentes del Centro Democrático que su apuesta será Nubia Stella Martínez. Martínez fue directora de ese partido y pica en punta para tomar el asiento que por ley le corresponde a su partido. Por las filas conservadoras, a falta de anuncio oficial, el ungido sería el exrepresentante Juan Carlos Wills, quien llegó en su momento a la Cámara de la mano de Efraín Cepeda. Se quemó en su intención de saltar al Senado. Ahora bien, hay al menos dos aspirantes más que buscan el aval de ese partido.

En esa intención de lograr mayorías este diario también estableció que hay una estrategia entre los partidos de gobierno para lograr el mayor número de asientos posibles. Y es que en ese juego de acuerdos estarían perfilando la presentación de una plancha conjunta con siete nombres que reciban el respaldo del pleno del Congreso, movimiento con el que dejaría al Pacto Histórico con tan solo dos asientos, los que le corresponden a ese partido por ley.

Sin embargo, el principal partido de oposición pretende tener tres de las nueve sillas en el CNE. Es por ello que presentarán una lista de siete candidatos con los que apostarán demostrar su fortaleza. El fijo es Alirio Uribe Muñoz, cercano a Iván Cepeda y que ya estuvo al frente de varios procesos del partido ante el órgano electoral. Ahora buscaría “defender” el proyecto del Pacto desde adentro.

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Pero Uribe Muñoz no sería el único. Fuentes del Pacto dijeron a El Espectador que los otros nombres que serían sus candidatos son: ⁠Ricardo Agudelo Senado , ⁠Ana Jimena Bautista, William Villanueva, Cielo Rusinque, ⁠Gabriel Bustamante y ⁠Reynaldo Dussan.

Para esa elección es claro que, además del Pacto, los partido Centro Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U tendrán asientos fijos. Sin embargo existe un “residual” que se pelearán colectivos como Salvación Nacional, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde o el partido Mira.

Una vez se postulen y presenten los nombres ante el Congreso, el procedimiento indica que habrá una revisión entre los días 15 y 19 por parte de la Comisión de Acreditación Documental tanto en Cámara como Senado. Posteriormente el día 20 habrá un informe que reporte cuántos candidatos superaron los requisitos de aplicación para sostener la elección el 25 de agosto. Los actuales magistrados del CNE culminarán sus labores el próximo 31 de agosto.

Entre los principales retos que tendrán que afrontar los nuevos magistrados de este órgano está el reconocimiento a la personería jurídica de varios partido, entre ellos La Fuerza de Roy Barreras, así como atender las demandas de supuesta financiación irregular tanto de las campañas de Iván Cepeda como del presidente De la Espriella.

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