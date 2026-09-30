Centro Democrático presenta propuesta para fortalecimiento del sistema de salud

La bancada del Centro Democrático presentó ante el Congreso una nueva propuesta para el fortalecimiento del sistema de salud. La iniciativa la radicaron los senadores Rafael Nieto Loaiza y Claudia Margarita Zuleta sustentados en la crisis de este sector en la que señalaron de forma directa a la administración de Gustavo Petro. Proponen el fortalecimiento al flujo de los recursos y a la vigilancia en el sistema.

En concreto, la iniciativa expone la necesidad de ajustar cinco ejes clave que, según mencionan, no fueron atendidos durante los últimos años. Nieto y Zuleta señalan la importancia en ese ajuste prioritario en el flujo de recursos, protección del talento humano, intervención administrativa, vigilancia financiera y atención en los territorios. "El propósito es avanzar hacia un sistema más transparente, eficiente y capaz de responder a las necesidades de los usuarios", aseguró Zuleta.

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Según la senadora, se pretende quitar la responsabilidad del traslado de los recursos de un único funcionario y crear un mecanismo "interoperable" mediante los sistemas tecnológicos del Ministerio de Salud. También señalaron que se quiere establecer una protección inmediata al personal humano en salud, esto por las afectaciones y numerosas denuncias que se han realizado por la falta de pagos a médicos y enfermeras.

También se pondrá la lupa sobre los procesos de intervención forzosa que han llevado a la liquidación de más de 90 EPS, cifra entregada la administración de Gustavo Petro, y que, además, ha agudizado la crisis en los últimos cuatro años. De hecho, la Nueva EPS que agrupa más del 25 % de afiliados al sistema en el país. Asimismo han advertido sobre los procesos en otras entidades como Sanitas, Compensar, entre otras.

La salud tiene que transformarse para que los colombianos dejen de padecer la crisis en la atención.



Junto a mi compañero de bancada en el @CeDemocratico, el senador @rafanietoloaiza, radicamos el proyecto de ley para mejorar el sistema.



Con este articulado planteamos… pic.twitter.com/7HIhiZvJ0B — Claudia Margarita Zuleta Murgas (@claudiamzuleta) September 30, 2026

Por su parte, el senador Nieto remarcó la importancia de una vigilancia y el seguimiento a los recursos del sistema. En este sentido, se puntualizó en ajustar mecanismos que implementa la Superintendencia de Salud para establecer medidas especiales para ese rastreo a los recursos. "Queremos que los colombianos tengan un sistema de salud que correspondan a los problemas y sus necesidades. El gobierno anterior destrozó el sistema y lo ha llevado a una situación cercana al colapso", dijo el senador uribista.

Allí indicaron que la propuesta, si bien no toca de fondo el sistema como se había propuesto en la administración anterior, sí es una medida que permite solventar la crisis en el sistema. Cabe resaltar que este partido ya había propuesto una inyección de hasta COP 13 billones para el sector salud, propuesta que no fue acogida en el debate de presupuesto del 2027 por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el gobierno de Abelardo de la Espriella sí determinó un traslado de dineros que llegarán, precisamente, desde la cartera en cabeza de Miguel Gómez.

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