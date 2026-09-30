Gobierno dio 48 horas para cierre de Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Putumayo

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso un plazo máximo de 48 horas en el que se debe poner fin a la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, en Putumayo. La decisión corresponde al cambio de estrategias de justicia y paz en el que se ha dejado claridad que no habrá diálogos ni negociaciones con ningún grupo narcoterrorista y que ya puso fin al grueso de procesos y mesas heredas de la anterior administración.

La decisión quedó registrada en la resolución 215 del 29 de septiembre que fue firmada por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y Comisionado para la Paz en encargo. En ese documento se determina la creación de una comisión humanitaria con la que se iniciará el abandono de esa zona para más de 60 excombatientes de la disidencia Comandos de la Frontera que siguen vinculados al proceso que inició la administración de Gustavo Petro.

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Según remarca el texto, "la comisión humanitaria tendrá como finalidad acompañar y facilitar la salida física en condiciones de dignidad, seguridad y respeto por los derechos de las personas. Las entidades públicas participarán dentro del ámbito de sus competencias. A las autoridades autónomas, organismos humanitarios y demás instituciones que puedan contribuir al desarrollo de las jornadas se les solicitará su acompañamiento, sin impartirles instrucciones ni interferir en el ejercicio de sus funciones".

Y es que la el gobierno de De la Espriella ya había anunciado el fin para esta de Zona de Ubicación en la que estaban 100 personas que dejaron las armas en medio de ese proceso de diálogo. Esa decisión empezaba a regir desde este mismo 30 de septiembre y era precisamente la oficina del Comisionado de Paz la que debía establecer un plan para la finalización de esas zonas. Ahora bien, aún hay chance para que quienes estaban inmersos en el proceso de paz puedan dar continuidad con su desmovilización.

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"Para efectos de la planeación operativa y de seguridad, se entregará al Ministerio de Defensa un documento individualizado que identifique a las personas habilitadas para participar y consigne la fecha, la fuente y el resultado de las consultas efectuadas en los sistemas oficiales de acceso público de antecedentes de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación", establece la resolución del 29 de septiembre.

En ese sentido, las personas reconocidas como desmovilizadas y acreditadas por la Consejería de Paz podrán solicitar "el inicio o la continuidad de su ruta en el proceso de reintegración a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización con posterioridad a su salida de la ZUT". En todo caso, la finalización de esta Zona de Ubicación Temporal no supondrá nuevas investigaciones de tipo penal para los exintegrantes de Comandos de la Frontera y, para dar continuidad a su proceso de reintegración podrán escoger su destino de residencia, previo a información concreta a las autoridades y la Consejería de Paz.

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