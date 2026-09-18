Centro Democrático presenta propuesta para inyectar COP 15 billones más para seguridad

En medio de la discusión del Presupuesto General del 2027 y luego de la aprobación del monto por COP 634,9 billones en el Congreso, varias bancadas empezaron a revelar sus propuestas para aumentar los montos de diferentes sectores que hoy se encuentran en números rojos. Así lo ha hecho la bancada de Centro Democrático, que en horas recientes anunció la presentación de una iniciativa con la que piden el aumento de COP 15 billones en las partidas destinadas a la seguridad y defensa.

Así lo anunció el presidente del Senado, Honorio Henríquez (Centro Democrático) en diálogo con El Espectador, puntualizando que la medida busca dar mayores capacidades financieras a las Fuerzas Militares para el desarrollo de sus operaciones y su funcionamiento. Esto se debe ante la ofensiva que han emprendido los grupos criminales en varias regiones del país y a los que ha puesto como prioridad el presidente Abelardo de la Espriella.

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Según lo dicho Henríquez, todos los sectores se encuentran en un fuerte déficit fiscal. El senador ha insistido que tanto los sectores de Salud y Energía son prioritarios y requieren de una inyección inmediata de recursos, pero no se puede dejar de lado la materia de seguridad. "En Defensa está sucediendo lo mismo", dijo el presidente del Senado. Es por ello que afirmó que en la bancada del Centro Democrático "acompañamos una proposición de COP 15 billones. Yo la sostuve, mi bancada la sostuvo y la presenta esperando que el propio gobierno asigne esas partidas, porque la seguridad es un valor fundante y sin seguridad es difícil conseguir otros valores y reformas estructurales".

El documento ya estaría en construcción y sería presentado en las sesiones en las que el Congreso realizará ajustes a los montos destinados a cada uno de los sectores. Henríquez le dijo a este diario que "lo hacemos en un criterio de responsabilidad. Ojalá se cumpla y si no se cumple, dejamos la constancia que nosotros estamos peleando por la seguridad de los colombianos".

En Colombia no había una lucha frontal contra las estructuras criminales que venían creciendo exponencialmente. Este gobierno, se ha comprometido, con hechos, a trabajar decididamente en contra del narcotráfico. pic.twitter.com/4yx1xLJ4z4 — Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) September 16, 2026

Esa es tan solo una de las primeras propuestas en ese sentido que ha presentado la bancada uribista. De hecho, además de estos COP 15 billones, el Centro Democrático ya presentó una proposición similar con la que se busca inyectar COP 13 billones para el sistema de Salud, recursos que irían destinados para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Ese partido también ha hecho lo propio para buscar alternativas en el caso de un posible apagón, especialmente en la Costa Caribe. La propuesta ha sido apalancada con otros partidos como Cambio Radical o el Partido Conservador, quienes también han puesto especial atención al caso.

Todas estas propuestas extendidas por el uribismo han surgio de los encuentros de esa bancada con varios ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella. De hecho, la propuesta en el sector salud se reveló tras una cita con la cabeza de esa cartera, Ana María Vesga. En el caso de Seguridad, se espera que el partido busque un espacio con el ministro, Jorge Mora para allí hacer oficial el anuncio y radicar la propuesta con las firmas de todos los partidos.

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