De Riohacha a Cartagena: lo que viene para la agenda regional del presidente De la Espriella

En la jornada de este jueves convocó a varios de sus ministros a la capital de La Guajira, concretamente a Rodrigo Lara…

El presidente Abelardo de la Espriella lideró un nuevo consejo de seguridad en Riohacha (La Guajira), con lo que configura la continuidad de una agenda centrada en la región Caribe. El jefe de Estado anunció varias medidas específicas para ese departamento y dará continuidad a su apuesta por gobernar desde las regiones, razón por la que este fin de semana seguirá emitiendo varias de sus directrices desde esa zona del país.

En la jornada de este jueves convocó a varios de sus ministros a la capital de La Guajira, concretamente a Rodrigo Lara (Interior), Jorge Mora (Defensa), Ana María Vesga (Salud), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Indalecio Dangond (Agricultura), Noemí Arboleda (Minas), además del director del Dapre, Carlos Ríos, y la gerente para las regiones, Valerie Lafaurie. Con ellos trazó la estrategia que se abordará para el diálogo regional, así como los puntos que van a establecer para la lucha contra las estructuras armadas.

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Dentro de los principales anuncios del mandatario, allí indicó que "revisamos los principales desafíos que enfrenta el departamento de La Guajira. Hablamos de seguridad ciudadana, control territorial y migración. La Guajira tiene una posición estratégica para Colombia y exige una acción coordinada y permanente del Estado". En ese sentido manifestó que se fortalecerá la presencia de las Fuerzas Militares para hacer frente a los grupos que operan en la región.

Este anuncio va de la mano con el más reciente operativo que dio de baja a Naín Pérez, alias Bendito Menor, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsc). "Vamos a seguir haciendo, con decisión y determinación, para liberar a La Guajira de una vez de la inseguridad", recalcó el presidente.

Presencia del Estado en Riohacha.



Lideré un Consejo de Seguridad contundente para defender al departamento de las amenazas criminales, y de inmediato instalé el empalme territorial «El milagro de las regiones».



Menos burocracia centralista y más gerencia en el terreno para… pic.twitter.com/osmi5PVaGQ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026

Acto seguido también dijo que habrá varios ajustes en materia migratoria se reforzarán los controles fronterizos y la judicialización de quienes ingresen irregularmente al país. Lo dicho por el mandatario se suma, además, a un anuncio previo en esa materia desde Cúcuta, Norte de Santander. El presidente también dijo que habrá una destinación concreta para poner en marcha proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento básico en la región. Con ello indicó que entregarán más de COP 40.000 millones para ese departamento y que distribuirán en varios municipios.

Tras el cumplimiento de esa cita, la oficina presidencial confirmó cuáles serán las próximas paradas del presidente. Y es que este mismo fin de semana seguirá recorriendo los territorios de la Costa Caribe, teniendo como próximo punto de parada Bolívar, puntualmente su capital, Cartagena. Son por lo menos cuatro eventos que allí tiene agendados. El primero es un Consejo de Seguridad en la Base Naval; luego un empalme regional al que citó a todos los gobernadores y alcaldes. Luego será el anfitrión para dar inicio a una obra en Montes de María y la inauguración de una vía en Turbana. También tendrá otros compromisos con sus ministros en la sede presidencial alterna de Barranquilla.

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