Centro Democrático propone ley fiscal alternativa con menos impuestos y más recortes

"Trabajamos un borrador de discusión de la ley de rescate de la economía, basado en las opiniones de nuestros congresistas, de expertos, gremios y sectores sociales. Mañana la publicaremos y será…

Previo a la reunión entre las comisiones económicas y miembros del Gobierno este sábado, la bancada del Centro Democrático junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez desarrolló una alternativa a la ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno, al cual pretende llevar a esta discusión para replantear el proyecto más ambicioso de esta administración.

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"Trabajamos un borrador de discusión de la ley de rescate de la economía, basado en las opiniones de nuestros congresistas, de expertos, gremios y sectores sociales. Mañana la publicaremos y será llevada a reunión con el Gobierno", mencionó el exmandatario en su cuenta de X.

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Primer borrador discusión Ley de Rescate de la economía. Enlace documento: https://t.co/9frcqJLSf6 pic.twitter.com/svVMtv7BK4 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 7, 2026

Entre sus banderas están revisar los impuestos a empresas y personas naturales, proteger los beneficios tributarios e incentivos más atractivos para que deudores de la DIAN y la UGPP se pongan al día, una medida que generaría entre COP 10 y COP 15 billones adicionales. Además de considerar la venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol, fortalecer el Régimen Simple de Tributación y ofrecer mayores garantías para promover la inversión privada. Y simplificar el sistema tributario, eliminar o reducir impuestos y acelerar la inversión privada productiva, con mecanismos alternativos de financiación para las finanzas públicas.

También abre una puerta para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto al proponer crear un fondo de créditos a 30 años para propietarios afectados y establecer tarifas diferenciales que faciliten la recuperación del empleo. Este nuevo proyecto se creó en medio de la reunión de bancada del pasado 5 de noviembre, y contó con asesores económicos del partido como el tributarista Santiago Pardo, el economista Santiago Montenegro, el exdirector de la Dian en el Gobierno de Iván Duque, Lisandro Junco y el exministro de Uribe condenado por el caso de AgroIngreso Seguro, Andrés Felipe Arias.

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El documento también tiene inquietudes por nuevos gravámenes que afectarían a los hogares, entre ellos está un preocupación por el aumento del IVA a productos y servicios esenciales como "internet para estratos 1, 2 y 3; el café; los seguros de salud; el turismo; maquinaria agrícola; fertilizantes y plataformas de inteligencia artificial". Pusieron además una advertencia sobre el impacto de nuevos impuestos a los productos de consumo popular, que podría afectar a las tiendas de barrios. Piden revisar los impuestos a empresas y personas naturales, proteger los beneficios tributarios y evitar que los nuevos gravámenes desestimulen el ahorro y la inversión.

También abren la puerta a un recorte del Estado más fuerte al reestructurar 48 entidades estales con el fin de ahorrar COP 20,4 billones de pesos. Entre ellas estaría la eliminación de la Agencia Nacional de Tierras, el traspaso de la Supersalud al ministerio de Salud, la tercerización de la Defensa Jurídica, el paso de las funciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo al ministerio del Interior, entre otros cambios. En la misma línea estaría el reducir de 18 a 6 ministerios, lo que en sus cuentas permitiría ahorrar COP 6 billones.

Ley de Rescate Económico: lo que propone el Centro Democrático.



Nuestra bancada comparte el diagnóstico del Gobierno y presenta sus propuestas, con parlamentarios, expertos y gremios.



Léelo aquí 👉 https://t.co/JG4MBOR5bl pic.twitter.com/8HERmkxqLh — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 7, 2026

A su vez, enviaron un mensaje al Gobierno y al Congreso para convocar a “la clase empresarial del país para proponerle una reducción real de los impuestos a cambio de que los propios empresarios suscriban por 5 años un bono forzoso del 20% de sus utilidades anuales, a tasa comercial, que sea negociable en el mercado, a 10 о 20 años, con el cual se reemplacen los recaudos que se pierden inicialmente mientras el país comienza a crecer a tasas superiores al 5%”.

El encuentro en el que plantea presentarla inició sobre el mediodía en la capital del Atlántico y fue citado por asesores de Palacio, en el que también se espera estén Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Miguel Gómez, ministro de Hacienda, y varios asesores de la Casa de Nariño para explicar las dudas a los parlamentarios.

Este mismo encuentro es la presentación oficial del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ante una serie de congresistas que serán cruciales en la prioridad número uno del Gobierno ante el Congreso, al punto de querer convocar sesiones extraordinarias en diciembre para aprobarla este año, para aprobarla a como dé lugar.

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