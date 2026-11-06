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Esto se sabe de la reunión entre congresistas y el presidente para impulsar la ley fiscal

Este sábado 7 de noviembre será la reunión entre las comisiones económicas y el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla para consolidar estrategias al momento de discutir la ley de rescate fiscal que tiene poco ambiente en el Legislativo por su carga tributaria a un año de las elecciones regionales de 2027.

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Redacción Política
De la Espriella en el Congreso.
AME5530. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/08/2026.- Fotografía del 20 de julio de 2026 que muestra políticos asistiendo a la instalación del nuevo Congreso en Bogotá (Colombia). El ultraderechista Abelardo de la Espriella asume este 7 de agosto la Presidencia de Colombia con desafíos como gobernar sin tener mayorías legislativas, recuperar la seguridad, mejorar el sistema de salud, preservar la institucionalidad y mantener los avances sociales de su antecesor. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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El presidente Abelardo de la Espriella tendrá su primera reunión con congresistas en Barranquilla. Lo hará con los miembros de las comisiones terceras y cuartas del Legislativo encargados de los asuntos económicos en un momento donde el Ejecutivo impulsa una ley de ajuste fiscal con una alta carga impositiva, que no cae bien ni siquiera entre los congresistas más cercanas al mismo jefe de Estado.

El encuentro será sobre el mediodía en la capital del Atlántico y fue citado por asesores de Palacio, en el que también se espera estén Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Miguel Gómez, ministro de Hacienda, y varios asesores de la Casa de Nariño para explicar las dudas a los parlamentarios. Aunque varios congresistas señalan hasta el momento haber recibido una invitación formal.

Lea: De la Espriella busca crecer en las regiones mientras mejora su relación con el Congreso

Este mismo encuentro podría ser también la presentación oficial del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, ante una serie de congresistas que serán cruciales en la prioridad número uno del Gobierno ante el Congreso, al punto de querer convocar sesiones extraordinarias en diciembre para aprobarla este año, para aprobarla a como dé lugar.

El nuevo habitante de La Giralda ya inició las llamadas con las bancadas de Gobierno para tantear la relación que dejó Lara con estas. Una de las primeras de estas fue al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la mañana de este 5 de noviembre, antes de la reunión que tuvo el exmandatario con la bancada del Centro Democrático.

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La reunión entre Palacio y las comisiones económicas llevaba semanas cocinándose. En un inicio se planteó como un desayuno convocado por Carlos Ríos; sin embargo, este fue aplazado en diferentes ocasiones hasta llegar al encuentro de este sábado que será el primero entre el mandatario y estas comisiones con el fin de consolidar su primera reforma tributaria,

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • gustavo(6016)Hace 3 horas
    Se reunen los buitres.
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