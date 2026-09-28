Centro Democrático respondió a Enrique Gómez: "No existe interés en construir coaliciones"

"No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos", señaló el…

El Centro Democrático emitió un comunicado en el que respondió directamente a los cuestionamientos que ha hecho el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, contra la colectividad uribista. En una publicación en su cuenta de X, el partido rechazó "las constantes descalificaciones y la actitud displicente" del congresista cercano al presidente Abelardo de la Espriella.

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"No existe interés alguno en construir coaliciones con quienes, desde una visión sectaria, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos", señaló el Centro Democrático este lunes.

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Sobre Enrique Gómez:



El Partido Centro Democrático ha sido la principal fuerza de renovación política en Colombia, defendiendo la seguridad, la inversión privada, la economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado.



Tanto el expresidente Álvaro Uribe como… — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 28, 2026

Además de hablarle directamente al senador, la agrupación que lidera el expresidente Álvaro Uribe insistió en que ha sido "la principal fuerza de renovación política en Colombia, defendiendo la seguridad, la inversión privada, la economía fraterna, la política social y la austeridad del Estado". Incluso, subrayó en que ha "trabajado de manera permanente en la formación y promoción de nuevos liderazgos en todas las regiones del país, logrando la renovación de la representación parlamentaria".

Desde hace varias semanas —incluso en la campaña presidencial— hubo señalamientos desde Salvación Nacional contra el Centro Democrático en los que se calificaba a Uribe de ser "socialdemócrata". Allí ha estado Gómez, quien además dijo que existen “diferencias de fondo en el rol funcional del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado y los impuestos y en visiones de país". En ese momento, el partido uribista rechazó esas declaraciones y advirtió que las afirmaciones sobre el “crecimiento desaforado del Estado y el manejo de los impuestos desconocen los hechos y los resultados de sus gobiernos”.

Mi padre fue el primer conservador en abrirle espacio a la candidatura presidencial de Álvaro Uribe, porque la política de Seguridad Democrática estaba completamente alineada con la filosofía de seguridad de Álvaro Gómez Hurtado.



Entrevista completa en: https://t.co/sVYGvObhXp pic.twitter.com/NJBNd9LSVR — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) September 5, 2026

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“Uribe siempre firme en la defensa de la seguridad, la reducción del Estado, la cohesión social, la austeridad y la confianza inversionista. La talla de un estadista no se reduce porque un maldiciente no tenga la intención ni capacidad para entenderla”, advirtió el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien salió en defensa de Uribe sin mencionar explícitamente el nombre de Gómez, a quien calificó de "nostálgico".

Ambas colectividades tienen un peso diferente en el Congreso, pero se han enfrentado en disputas clave, como la elección del jefe del Capitolio. La agrupación que apoyó a De la Espriella desde el primer momento tiene cinco puestos en el Legislativo, mientras que la colectividad uribista tiene 17 senadores y 30 representantes. Ambos está en la coalición oficialista, pero las tensiones siguen creciendo de cara a las elecciones regionales, en las que se disputarán un espacio en la derecha.

El uribismo quiere mantener sus bastiones regionales, pero Salvación Nacional analiza su fusión con Defensores de la Patria —el naciente partido del presidente De la Espriella— y Creemos, el movimiento que fundó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Las elecciones territoriales funcionan como el medidor de la gestión del jefe de Estado y faltará ver cómo se calientan las peleas de lado y lado por los votos.

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