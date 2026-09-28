Comisión de Acusación sigue paralizada en Cámara: insisten en falta de recursos para operar

La crisis presupuestal en el Congreso sigue afectando el avance de procesos significativos en el Comisión de Acusaciones de la Cámara. La sala que es la única calificada para investigar al presidente Abelardo de la Espriella, y que también tiene en su poder varios procesos contra el expresidente Gustavo Petro, no ha dado inicio a sus labores formales tras dos meses de arranque en esta nueva legislatura.

La advertencia fue realizada por el representante Daniel Briceño (Centro Democrático), quien dijo desde sus redes sociales que "hoy la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cumple 2 años de completa parálisis". El congresista que es una de las fichas del uribismo en esa célula advirtió que hay represados algo más de "2.400 investigaciones que van camino a la impunidad". Por ello aseguró que el estado de la Cámara "es lamentable".

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Según Briceño, no hay recursos suficiente para el funcionamiento de la salda ni el adelanto de investigaciones que allí reposan. De hecho, tan siquiera ha sido posible el tránsito de algunos expedientes a pesar del cambio de la composición de esa Comisión. Es por ello que pidió tanto a la Dirección Administrativa de la Cámara, al Congreso de la República y el gobierno Nacional atender las necesidades presupuestales para avanzar con las pesquisas.

Y es que la importancia de esta célula radica en que es el único órgano con competencia para investigar y sancionar al presidente de la República y otros aforados como expresidentes y magistrados. Esa misma solicitud ya la había realizado el presidente de la Comisión, el representante Carlos Cuenta (Cambio Radical), quien en una carta pidió la asignación presupuestal correspondiente para dar inicio a sus labores.

Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de 1 mes en completa parálisis por falta de recursos. Son 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la Fiscal General de la Nación que no han podido ser… — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 7, 2026

“De manera atenta, en mi calidad de presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, me permito reiterar la solicitud en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para garantizar el normal funcionamiento de esta comisión y el trámite oportuno de los procesos constitucionales y legales que le competen”, dice la carta de Cuenca remitida al Ministerio de Hacienda, hoy en cabeza de Miguel Gómez Martínez.

Esa sala es la que se encuentra en disputa con la Fiscalía por uno de los procesos por presuntos vínculos del expresidente Uribe con organizaciones paramilitares. La Comisión de Acusación también tiene más de 200 expedientes que señalan al expresidente Petro por temas varios. Dentro de los clave está las pesquisas que buscan esclarecer una posible violación a los topes en la campaña presidencial del 2022 y que estuvo, hasta hace poco, en manos de congresistas cercanos al Pacto Histórico.

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