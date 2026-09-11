Centro Democrático responde a Salvación Nacional tras señalamientos contra Uribe

Y es que en medio de una entrevista el senador Gómez, uno de los más cercanos al presidente De la Espriella,…

Los choques en la derecha no cesan a pesar de estar alineados bajo el programa de gobierno de Abelardo de la Espriella. En un nuevo capítulo de estas disputas los sectores de Salvación Nacional y Centro Democrático chocaron por comentarios del senador Enrique Gómez contra el expresidente Álvaro Uribe a quien directamente llamó «socialista». Las afirmaciones despertaron la reacción del uribismo en pleno que respaldó a su líder natural.

Y es que en medio de una entrevista el senador Gómez, uno de los más cercanos al presidente De la Espriella, aseguró que «Uribe es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos y el compromiso con el país el voto de la derecha. Pero creo que hay diferencias de fondo en el rol funcional del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado y los impuestos y en visiones de país». En esas declaraciones entregadas a Eva Rey, Gómez señala que «esas diferencia son ideológicas y son serias. No son personales».

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Acto seguido asegura que «Uribe es socialista». Su argumentación recae en el origen político del expresidente, señalando que «Uribe es del partido Liberal. Es un hombre crecido, leal, de partido de convicciones respetables, pero esas son convicciones socialistas». Dijo, además, que esa colectividad sigue sosteniendo lazos con sectores «socialistas» en el mundo, razón que, bajo su concepto, da mayor peso a su argumentación.

Sin embargo, esas palabras no fueron bien recibidas ni por el Centro Democrático ni por sectores de su bancada. En primera instancia el partido se pronunció rechazando estas declaraciones de Gómez. «Sus señalamientos sobre el «crecimiento desaforado del Estado» y el manejo de los impuestos desconocen los hechos y los resultados de sus gobiernos», señala el partido.

El Centro Democrático rechaza las afirmaciones de Enrique Gómez Martínez sobre la concepción de Estado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. pic.twitter.com/yrbYhRNLK8 — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 10, 2026

En el comunicado de la colectividad se asegura que «basta contrastar la obra de Uribe en la Gobernación de Antioquia y en el Gobierno Nacional: abogó por un Estado pequeño, recortó burocracia y promovió incentivos tributarios que se tradujeron en mayor inversión. Las diferencias que invoca Gómez Martínez no pueden construirse ignorando esa evidencia». Además, presentaron datos con los que sustentaron las gestiones de Uribe tanto de gobernador como de presidente. «Una visión de Estado austero y eficiente en Antioquia; Durante la Gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe impulsó una profunda reducción de la burocracia departamental, que pasó de aproximadamente 17.000 a 5.000 personas», estiman.

En esa misma respuesta la colectividad acusó que «durante la Presidencia En la Presidencia de la República, esa política tuvo continuidad». Allí puntualizaron en programas como el de «Renovación de la Administración Pública», que, según dijeron, «durante ocho años fueron suprimidas, reorganizadas, liquidadas o reestructuradas 514 entidades gubernamentales, con el propósito de lograr mayor austeridad y eficiencia». Además enumeraron otros logros como que «la reforma produjo un ahorro fiscal equivalente a 5,4 puntos del PIB; o que entre las entidades intervenidas estuvieron 243 hospitales, que fueron modernizados sin necesidad de cerrar uno solo, y 39 empresas de servicios públicos».

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Pero en respaldo a esas palabras también salieron varios integrantes de la bancada uribista. De los primeros fue el senador Andrés Forero, quien dijo que es entendible que se busque crear diferencias entre Salvación Nacional y Centro Democrático con fines electorales. Sin embargo, aseguró que «lo hechos son tozudos. Ahí está la trayectoria del presidente Uribe, no solamente en su ejercicio como presidente, sino como congresista de Colombia y gobernador de Antioquia».

Forero remarcó las cifras expuestas por la bancada y remarcó que «como congresista él fue autor de la ley 100, que es la base del sistema de salud que tenemos hoy en Colombia, el mayor avance social del país en los últimos 40 años». En ese sentido indicó que ese modelo está «lejos de ser socialista». «No solamente Colombia le debe a él de haberse alejado de la amenaza comunista, sino que se convirtió en un referente para el resto de la región.

Es legítimo que @Enrique_GomezM promueva a @MovSalvacionNal.



Pero es inadmisible que pretenda reescribir la historia y falsee la realidad.



Y es que decir que @AlvaroUribeVel, baluarte continental contra el Socialismo del Siglo XXI, es socialista, atenta contra el sentido común. pic.twitter.com/j4kAWTem1y — Andrés Forero CD (@AForeroM) September 11, 2026

Asimismo lo expresó el también senador uribista Enrique Cabrales quien aseguró que «ya se le empiezan a notar las orejas al burro. El Dr. Gómez parece haber comenzado con la vieja práctica de la politiquería del desprestigio, quizá buscando cómo acomodarse políticamente. Dr. Gómez: no le juegue al discurso del desprestigio ni a la descalificación. Tenga altura en el debate, defienda sus posiciones con argumentos y trate de parecerse, aunque sea un poco, a su tío Álvaro Gómez Hurtado, quien hizo de la inteligencia y el debate de ideas parte esencial de su vida pública».

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