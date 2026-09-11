Reunión entre Gustavo Petro y Claudia López sigue generando críticas y otras reacciones

Desde el Pacto Histórico, varias voces celebraron el encuentro, como la exsenadora María José Pizarro, quien habló de por qué se debe hablar de…

La fotografía del abrazo entre Gustavo Petro y Claudia López, luego de fuertes choques y acusaciones entre los dos sectores políticos que los respaldan, sacudió la arena política y desató reacciones de la derecha, el centro y la izquierda. De acuerdo con los dos políticos, aunque no se trata de una alianza electoral, sí son los primeros pasos para retomar la confianza en torno a una agenda común.

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Desde el Pacto Histórico, varias voces celebraron el encuentro, como la exsenadora María José Pizarro, quien habló de por qué se debe hablar de unidad. “La alianza por la vida no era una coyuntura electoral, es un proyecto de nación a largo plazo. En los tiempos del autoritarismo, la censura, la manipulación y la sinrazón, hay que construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. ¡Seguimos dialogando!”, dijo.

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Así nos lo propusimos. La Alianza por la vida NO era una coyuntura electoral, es un proyecto de nación a largo plazo



En los tiempos del autoritarismo, la censura, la manipulación y la sin razón, hay que construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. ¡Seguimos… https://t.co/sO9xwDAza0 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 10, 2026

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También se pronunció Gustavo Bolívar, exsenador, exdirector de Prosperidad Social y uno de los hombres más cercanos al expresidente Petro. “Los tiempos y las prioridades cambiaron. Derrotar el fascismo implica la unión de todos los movimientos progresistas de Colombia. Por separado nos aplastan”, aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por otro lado, la fotografía no convenció a algunas de las fichas que han acompañado a López desde el centro político. Una de las voces que planteó varios cuestionamientos fue la de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, quien se desmarcó de una posible alianza entre las dos tendencias en cuestión.

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“No hago parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia por la misma razón por la que promuevo una escisión en el Partido Verde: porque mi apuesta es construir, con convicción y consistencia, una alternativa libre e independiente para una ciudadanía que hoy no se resigna ante dos polos que no la representan. A Claudia, siempre, mi respeto y cariño. Pero no puedo traicionar a las personas que me reeligieron”, señaló la congresista.

No hago parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia por la misma razón por la que promuevo una escisión en el Partido Verde: porque mi apuesta es construir, con convicción y consistencia, una alternativa libre e independiente para una ciudadanía que hoy no se resigna… — Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) September 11, 2026

Desde el oficialismo también se pronunciaron, incluso desde el gobierno. Fue el ministro de la política, Rodrigo Lara, el que cuestionó el encuentro. Luego de que López señalara que con Petro están en un sector “decente” de la política, el jefe de la cartera habló. “Un sector decente… hágame el favor. Gobernaron con la corrupción más atroz, pactaron con la mafia de la ‘paz total’ e hicieron política con los combos más viles”, dijo.

Otra figura de este sector que reaccionó fue Clara Lucía Sandoval, exconcejal de Bogotá y actual gerente para la capital del gobierno De la Espriella. “¿Nos sorprende que Claudia López vuelva a ser Petrista? Por supuesto que no nos sorprende”, cuestionó. «Que pareja tan dañina para Bogotá!», opinó el exalcalde Enrique Peñalosa. Lo cierto es que en todas las toldas políticas saben que este tipo de encuentros son el banderazo para las elecciones regionales de 2027, en las que Bogotá será uno de los premios mayores.

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