Centro Democrático se reunirá con el ministro Rodrigo Lara: ¿limarán asperezas?

En medio de numerosas diferencias políticas entre la bancada del Centro Democrático y otros sectores de la entraña del presidente Abelardo de la Espriella, el bloque uribista convocó a una reunión con el ministro del Interior, Rodrigo Lara. La cita tendrá lugar este miércoles en las instalaciones del Congreso en el que son varios los puntos de interés que se pondrán sobre la mesa, entre ellos, esas diferencias que han generado una división en el oficialismo.

El diálogo fue convocado por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien ha venido articulando varios espacios de diálogo entre los 47 congresistas de su partido y varios ministros de la administración De la Espriella. Además, se presenta justo en medio de una disputa por los comentarios del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, en contra del expresidente Álvaro Uribe, con quien señaló numerosas diferencias políticas e incluso tildó de "socialdemócrata".

Publicidad

Le sugerimos: Mundo político reacciona a la decisión de EE.UU. de no certificar a Colombia

Consultado por esas diferencias remarcadas de las últimas horas, el ministro señaló que es natural esgrimir diferencias en un escenario como el Capitolio. "El Congreso es un ejercicio de debate y de dialéctica permanente. Es decir, aquí hay choque de ideas, choque de decisiones. Yo no entro a inmiscuirme en las decisiones políticas de los miembros del Senado y de la Cámara. Yo los respeto. A mi me gusta que haya debates, eso fortifica la democracia.”, dijo.

Acto seguido agregó que con el partido uribista tendrán oportunidad de conversar sobre la agenda legislativa. “Ya hemos dicho públicamente que varios de sus proyectos radicados nos gustan, están perfectamente delineados con muchas de las propuestas de este gobierno", precisó. Ahora bien, insistió que el diálogo y el trámite de los proyectos será plenamente sustentado en el "principio de la transparencia".

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que se va a reunir este miércoles en la noche con la bancada del Centro Democrático. “Yo no entro a inmiscuirme en las decisiones políticas de los miembros del Senado y de la Cámara. Yo los respeto”, dijo.



Agregó que con el… pic.twitter.com/1bTVnOIDF4 — El Espectador (@elespectador) September 16, 2026

Durante esas choques que han sostenido tanto el uribismo como el bloque abelardista de Salvación Nacional, han salido relucir nuevamente los logros en la apuesta de gobierno del expresidente Uribe y que, según esa bancada, son la base de muchas de las propuestas del jefe de Estado. En efecto, el senador Rafael Nieto Loaiza cuestionó la postura de Enrique Gómez Martínez, quien además en respuesta señaló, precisamente, al ministro Lara.

"Mientras que Enrique Gómez engaña a los electores acusando a Álvaro Uribe y al Centro Democrático de socialdemócratas, de socialistas, a su jefe Abelardo de la Espriella le gusta uno y lo nombra Ministro del Interior", dijo en un trino. Pero, además, en la última plenaria del Senado le dijo a Gómez que sus argumentaciones tienen un afán "de erosionar la reputación del expresidente Uribe y el Centro Democrático. Y busca tal cosa, como viene haciéndolo en la campaña y luego los influenciadores del círculo de Defensores de la Patria, porque su afán es conseguir que los votantes, engañados con las mentiras que ellos difunden, con la intención que Defensores y Salvación puedan medrar". Nieto le recordó, además, que la Presidencia de la Comisión Primera del Senado para Gómez es producto de acuerdos y con respaldo pleno del uribismo, pues apenas tenía un solo voto.

Mientras que @Enrique_GomezM engaña a los electores acusando a @AlvaroUribeVel y al @CeDemocratico de socialdemócratas, de socialistas, a su jefe Abelardo de la Espriella le gusta uno y lo nombra Ministro del Interior https://t.co/r3g4k7lbzh — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) September 16, 2026

Lea: María Consuelo Araújo presentó credenciales como embajadora al presidente Trump

En misma línea, figuras como Hernán Cadavid, vocero del Centro Democrático en Senado señaló al también senador Enrique Gómez Martínez de estar desviando el foco de las discusiones de fondo y, además, insistió en que "lástima senador que usted no sea así de frontal en el Congreso como lo es en sus redes sociales". Según dijo Cadavid, "Se está equivocado de rival. El Centro Democrático no es de “comodidades” ni acomodaciones burocráticas ni mucho menos de nepotismos. Respete nuestro trabajo".

Todo esto llega luego de que Gómez, uno de los primeros en dar respaldo a De la Espriella en su carrera presidencial, señalara que al uribismo se le "nota incómodo en la nueva piel de su partido; un partido de centro, centro-izquierda, de izquierda, socialdemócratas". El congresista advirtió que en los procesos de esa colectividad se han buscado acomodarse desde la burocracia. "Posiblemente el CD vaya a hacer ese tipo de coaliciones que ya está haciendo en el Congreso para mantener ese espacio en el poder", señaló en su momento Gómez, generando una fuerte contienda entre esos dos sectores.

Centro Democrático y su agenda con el gobierno

En medio de esos diálogos con el Ejecutivo, el Centro Democrático también ha sostenido otros encuentros programáticos con otros jefes de cartera. Y es que en la mañana de este miércoles ese partido sostuvo un desayuno con Ana María Vesga, ministra de Salud, para abordar ejes claves en la crisis de ese sistema. En esa cita uno de los acuerdos suscritos fue el de promover una inyección de COP 13 billones para el sistema.

La decisión se adopta ante el déficit fiscal del sistema y las numerosas alertas que se han emitido sobre el cierre de servicios en varias regiones del país. Esa proposición que será presentada en los debates del Presupuesto General parte como iniciativa del presidente del Senado, Honorio Henríquez, con respaldo pleno del uribismo. Asimismo ese partido ha tenido otras citas con los ministros Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Indalecio Dangond (Agricultura) y Fabio Arjona (Ambiente).

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.