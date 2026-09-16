María Consuelo Araújo presentó credenciales como embajadora al presidente Trump

"Hoy tuve el honor de presentar mis cartas credenciales al presidente Donald Trump como embajadora de Colombia ante Estados Unidos. En nombre del presidente Abelardo de la Espriella,…

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, entregó las credenciales a la administración de Donald Trump. Araújo fue personalmente a la Casa Blanca para oficializar la entrada en su cargo, donde fue recibida por el jefe de Estado de ese país. Posteriormente, trazó la ruta diplomática con la que el presidente De la Espriella piensa trabajar.

"Hoy tuve el honor de presentar mis cartas credenciales al presidente Donald Trump como embajadora de Colombia ante Estados Unidos. En nombre del presidente Abelardo de la Espriella, expresé al presidente Trump el agradecimiento de Colombia por el apoyo brindado por su gobierno, y por el pueblo de Estados Unidos en nuestra reciente tragedia nacional", expresó la embajadora.

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Además, reiteró que el propósito del presidente De la Espriella es el de "devolver la seguridad a todo el territorio colombiano y hacer de la seguridad la base de una nueva etapa de prosperidad económica. Es un propósito que trasciende nuestras fronteras". Y agregó: "Junto con Estados Unidos pondremos nuestra cooperación al servicio de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio".

Dicho objetivo constituye el eje de la misión que me ha encomendado el señor presidente del Espriella. En este momento de confianza renovada y amplias oportunidades nuestra tarea es convertir ese propósito común en resultados concretos. Apoyar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, impulsar el comercio y la inversión, fortalecer nuestra seguridad compartida y promover la estabilidad regional. Más de dos siglos de relaciones bilaterales han demostrado lo que Colombia y los Estados Unidos pueden lograr juntos", dijo Araújo. Y precisó: "Llegó a Washington con el mandato del presidente De la Espriella, dispuesta a convertir nuestro objetivo común en acción y proyectar esta alianza".

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Esta cita, entre el presidente Donald Trump y Araújo se dio el pasado 15 de septiembre, día en que ese país remitió la decisión sobre no certificar a Colombia la lucha contra el narcotráfico -decisión que se conoció este miércoles en horas de la mañana-. El gigante norteamericano aseguró que esta decisión se da por cómo se ha afrontado este tema en los últimos 12 meses en el país. Pero aseguró que tiene las puertas abiertas para trabajar con De la Espriella en este asunto.

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