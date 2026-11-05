Centro Democrático se reunirá para discutir el proyecto de ajuste fiscal de De la Espriella.

Los congresistas del Centro Democrático tienen una cita al mediodía de este jueves para discutir internamente el proyecto de ajuste fiscal que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella la semana pasada en el Capitolio. La reunión contará con la presencia del líder natural del partido y expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de recientes tensiones con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuya cartera abandera el proyecto económico que ha aterrizado en el Congreso como una reforma tributaria con intenciones de reorganizar y reducir…

Los congresistas del Centro Democrático tienen una cita al mediodía de este jueves para discutir internamente el proyecto de ajuste fiscal que presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella la semana pasada en el Capitolio. La reunión contará con la presencia del líder natural del partido y expresidente Álvaro Uribe Vélez, en medio de recientes tensiones con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuya cartera abandera el proyecto económico que ha aterrizado en el Congreso como una reforma tributaria con intenciones de reorganizar y reducir el gasto público.

La colectividad ha sentado una posición de estudio detallado, pero no de oposición, frente al llamado rescate fiscal que propone la administración. “Una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos. Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos colombianos que un peso de más impuestos en manos del Estado”, señaló el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, sobre el proyecto que incluye un aumento al impuesto de productos de la canasta familiar.

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Nuestro partido @CeDemocratico cree firmemente en un Estado pequeño, austero, limitado y con bajos impuestos.



Los colombianos esperan una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos.



Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y… — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) October 29, 2026

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La posición de distancia sobre puntos de impuestos a las clases medias, pero apoyo en las propuestas de recorte y reducción del Estado, será una discusión clave en la reunión interna de esta colectividad. Se espera que el partido uribista avance en la definición de qué partes del articulado apoyará, cuáles decidirá no acompañar y qué proposiciones llevará como bancada a la discusión que ya tiene mensaje de urgencia e insistencia por parte de la administración De la Espriella.

El ajuste fiscal es la segunda iniciativa del gobierno De la Espriella ante el Legislativo, tras la aprobación de la ley de sometimiento. A diferencia de la propuesta que le dio base jurídica a la política de seguridad del presidente, no es claro que el gobierno cuente con las mayorías para el debate de este documento, pues el Centro Democrático no es el único partido oficialista que, si bien no ha rechazado la propuesta, tiene diferencias con algunas de la medidas que pretende el texto y discute a detalle el articulado.

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La bancada del Partido Conservador, liderado por el expresidente del Senado Efraín Cepeda, se reunió en sesión extraordinaria para debatir las propuestas del gobierno que contiene la también llamada ley de rescate económico, con un énfasis especial en el impacto de las modificaciones y posibles aumentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las clases medias. Del lado del Partido Liberal, también oficialista, hay rechazo a estas medidas, como lo señaló el representante Alexander Bermúdez, liberal de las comisiones económicas: “Nunca vamos a estar de acuerdo en que se le pongan impuestos a la canasta familiar. Ese tema no está en negociación".

El próximo jueves 5 de noviembre está citada la bancada parlamentaria del Centro Democrático a las 12 del día para examinar temas relativos a modificaciones, supresiones o adiciones al proyecto “Rescate de la Economía” presentado por el Gbno. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 30, 2026

La bancada oficialista llega a esta reunión tras un cruce de declaraciones entre el exmandatario Uribe y el ministro Gómez sobre una supuesta petición de hojas de vida por parte del jefe de la cartera a miembros de su colectividad. "Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo", señaló el expresidente.

Gómez aseguró, con respecto a su relación con el Legislativo, que "los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República".

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