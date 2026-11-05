Ordóñez toma riendas de Mininterior para reajustar estrategia de De la Espriella en Congreso

Entre ellas estará el impulsar una ley de ajuste fiscal que tiene mensaje de urgencia del presidente, pero muy pocos ánimos de ser aprobada en el Congreso a un año de las elecciones…

La Giralda tiene oficialmente un nuevo jefe. Este 4 de noviembre, Alejandro Ordóñez fue posesionado como el segundo ministro del Interior de la administración de Abelardo de la Espriella y tras dos semanas exactas de la salida de Rodrigo Lara del cargo, el jefe de esa cartera deberá tomar decisiones para reconfigurar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.

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Entre ellas estará el impulsar una ley de ajuste fiscal que tiene mensaje de urgencia del presidente, pero muy pocos ánimos de ser aprobada en el Congreso a un año de las elecciones regionales. También deberá decidir si continuar con proyectos claves de Lara como la ley antimermelada o el enfoque que tendrá el estatuto antiterrorista, además de delimitar el camino del Plan Nacional de Desarrollo.

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Su primer reto será lograr un mejor ambiente para la acogida de la ley de ajuste fiscal. Según varios congresistas de la bancada de Gobierno, el apoyo a esta iniciativa es nulo en lo relacionado con los nuevos impuestos, a pesar de que ven con buenos ojos los recortes estatales. Al punto de que varios miembros del Centro Democrático se fueron en contra de la iniciativa. Incluso, este partido tendrá una reunión este jueves junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez para discutir los caminos que tomarán frente a este tema y plantear acuerdos.

En el Partido Conservador el ambiente no dista mucho, pues tras una reunión de bancada dijeron que estudiarían el proyecto, con la intención de presentar propuestas conjuntas como colectividad para darle un giro a las proposiciones que tocan “el bolsillo de los colombianos”, aunque esperan la llegada del nuevo ministro para entender las dinámicas de la nueva relación.

A esta hora, la bancada conservadora se reúne para analizar la Ley de Rescate Económico. Nos dejan un Estado quebrado y unas finanzas públicas golpeadas. Haremos un análisis responsable, riguroso y ajustado a la realidad económica del país. Colombia necesita soluciones, no más… pic.twitter.com/RHO5XgEsSO — Partido Conservador (@soyconservador) November 4, 2026

En la ausencia de un ministro del Interior en firme, el Gobierno cuenta con otros articuladores dentro del Capitolio. En la discusión sobre la ley de sometimiento se vieron varias caras como las de Fabio Valencia Cossio, exministro de Interior y Justicia, en compañía del senador oficialista Enrique Gómez. El exministro no tiene contrato con el gobierno De la Espriella, pero este diario confirmó que Valencia Cossio, incluso durante los primeros meses con Lara, ha jugado como un vaso comunicante entre el Ejecutivo y el Congreso.

Por eso, la llegada de Ordóñez está llena de expectativas entre los congresistas. Mientras unos tienen confianza en esta figura por su pasado como procurador, otros ven esto como una oportunidad para que el Ejecutivo muestre una nueva actitud ante los parlamentarios.

El presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA, posesionó a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior.



Desde el #MinInterior damos la bienvenida y le deseamos éxitos en el ejercicio de sus funciones y en esta nueva etapa al frente de la cartera.



¡Bienvenido! pic.twitter.com/NMO9LPt1fI — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 4, 2026

De hecho, el presidente De la Espriella se reunirá con los congresistas de las comisiones económicas en Barranquilla este sábado 7 de noviembre para discutir mejor su ley de rescate fiscal, lo que trazará también uno de los primeros acercamientos entre el nuevo jefe de cartera y los ocupantes del Capitolio.

Este mismo encuentro será también la presentación oficial de Ordóñez ante una serie de congresistas que serán cruciales en la prioridad número uno del Gobierno ante el Congreso, en un momento donde esta iniciativa es la prioridad del Ejecutivo en el Congreso, al punto de querer convocar sesiones extraordinarias en diciembre para aprobarla este año.

Una visita que podría indicar la relación que tendrán de ahora en adelante cuando el ministro tenga que definir su hoja de ruta en el Congreso. Especialmente con una serie de proyectos radicados por Lara que podrían no continuar su trámite con la misma fuerza, como es el caso de la ley antimermelada.

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Una muestra de ello es que, en la discusión de la ley de sometimiento, se eliminó el artículo 25, que otorgaba facultades especiales de contratación y permitía el uso de gastos reservados a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior. Este fragmento del articulado causaba ruidos entre los parlamentarios debido a lo que podría abrir la puerta a “contratación paralela” a través del fondo; además, era una de las banderas del exministro Rodrigo Lara, por eso no tuvo mucho apoyo, según le dijeron dos parlamentarios a este diario.

Ordóñez deberá radicar nuevas banderas de la Casa de Nariño, como el estatuto antiterrorista que el Congreso esperó empezar a discutir este año; así como los acercamientos al Plan Nacional de Desarrollo que deberá ser radicado en los primeros tres meses de 2027 e incluso abrir la puerta para que proyectos que vienen del corazón del presidente, como el convertir a Barranquilla en la capital alterna, algo que tampoco tiene mucha aceptación en un año con pinta electoral.

Por lo pronto, en su primer día, el nuevo ministro estuvo con su familia en el despacho de La Giralda antes y durante el acto de posesión. Por lo pronto, sus prioridades serán establecer una nueva línea en el Ministerio del Interior al rodearse de los suyos. Un acto que empezó con el nombramiento de Carlos Ramiro Chavarro como viceministro general; María Eugenia Carreño como viceministra de Diálogo Social e incluso nombramientos de cercanos otros políticos de la Casa Nariño, como Edison Tigreros, que proviene del sector de Carlos Suárez y ahora será un nuevo asesor en Interior.

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Ordóñez llega a su cargo un día después de la aprobación de la ley de sometimiento, el piso jurídico de la política de seguridad del gobierno De la Espriella. Una discusión que terminó en la Cámara de Representantes sobre las 11:30 de la noche. Este proyecto se vio atravesado por un trámite engorroso para evitar errores que tumbaron su presupuesto, tensiones entre la oposición por completar el quórum e incluso la salida del ministro que radicó el proyecto.

Esta aprobación es el primer esbozo que deberá estudiar Ordóñez para entender el Congreso con el que deberá dialogar a partir de ahora, especialmente cuando se ha mantenido más de una década fuera de estos escenarios políticos. Aun así, entre los congresistas hay expectativa por el cambio en la relación entre el Palacio y el Capitolio que podría significar su llegada.

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