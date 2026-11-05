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Ordóñez toma riendas de Mininterior para reajustar estrategia de De la Espriella en Congreso

Una ley fiscal, el estatuto antiterrorista y el arranque del Plan Nacional de Desarrollo serán los primeros frentes que tendrá que defender el nuevo ministro Alejandro Ordóñez, quien llega a un Congreso que siente una relación distante por parte del Ejecutivo.

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Redacción Política
Abelardo de la Espriella y Alejandro Ordóñez.
Abelardo de la Espriella y Alejandro Ordóñez.
Foto: Archivo Particular

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La Giralda tiene oficialmente un nuevo jefe. Este 4 de noviembre, Alejandro Ordóñez fue posesionado como el segundo ministro del Interior de la administración de Abelardo de la Espriella y tras dos semanas exactas de la salida de Rodrigo Lara del cargo, el jefe de esa cartera deberá tomar decisiones para reconfigurar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Entre ellas estará el impulsar una ley de ajuste fiscal que tiene mensaje de urgencia del presidente, pero muy pocos ánimos de ser aprobada en el Congreso a un año de las elecciones…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • CARLOS(lcggj)Hace 8 horas
    DE LA ESPRIELLA, debería irse ahorrando angustias políticas en el orden interno y también en el ámbito internacional. ORDOÑEZ, no es la persona adecuada para manejar las relaciones con el Congreso de la República; ni BULA, el individuo apropiado para continuar manejando las relaciones internacionales. Vaya echándole mano a FABIO VALENCIA para el ministerio del Interior y, MARÍA CONSUELO ARAÚJO para el ministerio de Relaciones Exteriores. El tiempo apremia.
  • Gilberto(54899)Hace 9 horas
    Lo que sí es IMPAJARITABLE y DEMOSTRABLE ya, es que el FASCISTA y MISÓGINO Donald Trump no se levantará del "VARILLAZO". Igualmente, los vergonzantes De La Espriella, Milei, Kiko Fujimory, etc, lamesuelas de la Ultra/Derecha Latinoamericana nunca más podrán seguir ladrando envalentonada e impúnemente. ! Ya lo veremos ¡
  • Julio César(69508)Hace 9 horas
    Me asisten serias dudas sobre el desempeño funcional del ministro del interior, por sus funestos antecedentes como servidor publico que condujeron a la declaratoria de nulidad de su elecciòn como Procurador general de la Naciòn..
  • ERWIN(18151)Hace 9 horas
    El quema libros,derechos ,de todo ..tiempos aciagos..tendran su debida respuesta..absolutamente.
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