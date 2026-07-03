Llamado de Cepeda a la “desobediencia civil” genera ruido en las filas de la izquierda

La izquierda se debatirá sobre si seguir la línea de Iván Cepeda o Gustavo Petro ahora que vuelven a la oposición. Foto: El Espectador

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La declaración de Iván Cepeda convocando a una “desobediencia civil pacífica” tocó las fibras de la izquierda y desató ruidos en ese mismo sector político en torno a una figura que solo existe en la legislación colombiana en dos sentencias de la Corte Constitucional. Fue su primera declaración tras la victoria de Abelardo de la Espriella el pasado 21 de junio y ocurre en medio de una reorganización de esa corriente, en la que busca posicionarse como el líder.

El argumento central que citó el senador y excandidato del Pacto Histórico es que el presidente electo no debería posesionarse como jefe de Estado hasta que no renuncie a su nacionalidad estadounidense. Y, sumado a eso, no aclare si trabajó para las agencias de inteligencia de ese país. De acuerdo con él, estas dudas ponen en tela de juicio la idoneidad de De la Espriella para asumir ese cargo y, más allá de eso, de defender la soberanía colombiana.

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“Si el señor [Abelardo de la Espriella] va y se posesiona sin haber cumplido condiciones mínimas de soberanía, pues lamentablemente yo, y creo que mucha gente de mi espectro político, diremos que ese señor no nos representa y no es nuestro presidente, nos negamos a obedecer sus órdenes”, aseveró Cepeda durante una entrevista en A Fondo con María Jimena Duzán.

Esa declaración no cayó bien en las filas de Defensores de la Patria, que para ese momento inauguraba su “empalme anticorrupción”. Desde allí, figuras como el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el electo vicepresidente, José Manuel Restrepo, lo instaron a respetar el proceso democrático.

“Es una vergüenza. Esa posición de parte de un senador electo es absolutamente vergonzosa. Es una posición que no representa a un demócrata (...). Los colombianos tenemos públicamente que rechazar la actitud de alguien que se comporta de esa manera como el senador electo Iván Cepeda. Va demostrando un poco el talante de este gobierno saliente que no reconoció la elección sino más de una semana después, él mismo (Cepeda) más de una semana después y ahora, por lo visto, se arrepiente”, aseguró Restrepo en diálogo con El Espectador.

Pero lo cierto es que desde la misma izquierda hay quienes ven ese llamado a la “desobediencia civil” con cierto recelo. Desde el mismo gabinete del presidente Gustavo Petro, los ministros Jorge Iván Cuervo (Justicia) y Edwin Palma (Energía) señalaron públicamente que no estaban de acuerdo con esa figura: “Es actuando, no sustrayéndose del debate político, público y democrático”, aseguró el jefe de la cartera de Minas. Pero internamente, incluso en los círculos del Pacto Histórico, también hubo críticas por el mensaje que enviaría esa declaración en un momento de transición de gobierno tan tenso como el actual.

El Espectador pudo conocer, en diálogo con fuentes en el interior del Pacto Histórico, que la decisión de tomar esta postura fue, en su totalidad, de Cepeda. Es decir, no hubo un diálogo previo con la bancada, incluso si en los últimos días ha habido varios encuentros de la misma colectividad en torno a los caminos que tomarán para volver a la oposición.

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Y aunque dentro de su colectividad ya hay figuras que lo respaldan de lleno y públicamente, como los congresistas María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y Wilson Arias, otras voces que lo apoyaron en la candidatura tienen diferencias. “Estos no son tiempos para hablar de empalmes vengativos ni de desobediencias civiles, así sean pacíficas”, aseguró el expresidente Ernesto Samper.

Eso fue secundado por otros integrantes de la izquierda que este diario pudo contactar para conocer a profundidad cuáles son sus posturas frente a estas declaraciones. Uno de ellos aseguró que, a pesar de que hay apoyo y respaldo hacia lo manifestado por Cepeda, no existe un común acuerdo. Y, en esa línea, agregó que habría una “falta de entendimiento” de lo que es la “desobediencia civil pacífica”, lo que generaría más confusión en la opinión pública tras un proceso democrático cuyo resultado el mismo Cepeda aceptó previamente.

“Tomó su decisión como candidato, como senador de oposición, pero esa conversación no se tuvo en el Pacto. Iba a haber una conversación por ese tema mañana [jueves] en la tarde, seguramente vamos a tratar ese tema. Hay que tomar decisiones coherentes, para que la gente no se confunda”, dijo uno de los integrantes del partido de izquierda que habló con este diario y pidió mantener el anonimato.

Y es que, de acuerdo con la Corte Constitucional, la desobediencia civil representa una forma de protesta que presupone “la aceptación de los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente de manera adecuada”.

El editorial de este jueves de El Espectador precisó que “la decisión de no reconocer al próximo presidente y de pedir que se desobedezcan las órdenes del ejecutivo implicaría, de llevarse a cabo, paralizar el país”. Además, señaló que esta figura está pensada “para momentos extremos de abusos claros al orden constitucional, no para dar golpes de opinión cuando un gobierno ni siquiera ha comenzado”. Es una posición que comparte el jurista y columnista de este diario, Rodrigo Uprimny, quien aseguró que ese llamado “tensiona aún más un contexto político muy difícil”.

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En todo caso, el núcleo más cerrado del senador, el apoyo no se pone en tela de juicio y se manifiesta que estos cuestionamientos son hechos por una preocupación genuina sobre la soberanía del país y sobre lo que implica el juramento hecho por el presidente electo al momento de convertirse en ciudadano estadounidense. Sobre todo, luego del abierto apoyo del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a De la Espriella mientras era candidato. Eso también fue parte de los cuestionamientos sobre la injerencia internacional en el proceso electoral.

Y, en esa línea, también señalan que es una respuesta a las múltiples declaraciones hechas por el hoy presidente electo durante la contienda, pues no sienten que existan las garantías suficientes para ejercer la oposición.

“Ya han empezado a llegar amenazas y nosotros hoy no tenemos ninguna garantía de cuáles van a ser las condiciones y el trato en un país que es el país de todos”, aseguró una de las personas cercanas a Cepeda que fue contactada por este diario

Aunque desde otros partidos cercanos al oficialismo reconocen que estas declaraciones previas de De la Espriella son preocupantes, no lo ven como una justificación para hacer un llamado como el que hizo el senador. Especialmente, cuando la victoria de su contradictor se dio de manera transparente en las urnas y fue certificada por la organización electoral hace una semana.

Frente a las reacciones, Cepeda manifestó que se está dejando de lado el punto central del problema, y confirmó lo dicho por parte de su colectividad: “El candidato elegido debe aclarar si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”, aseveró. Además, precisó que no se está cuestionando el proceso electoral, sino “las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, que son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia”.

Las decisiones judiciales y administrativas sobre la doble nacionalidad

Este miércoles 1° de julio, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó una acción de tutela que buscaba impedir que Abelardo de la Espriella aspirara a la Presidencia de la República por tener la nacionalidad estadounidense. En su fallo, la corporación concluyó que la doble nacionalidad no representa una inhabilidad para un colombiano por nacimiento y respaldó la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 17 de junio, cuando se negó la solicitud de revocar la candidatura de De la Espriella por ese motivo.

En la ponencia del órgano electoral, presentada por la magistrada Maritza Martínez, se lee que “la adquisición de una ciudadanía extranjera no comporta, por sí sola, la pérdida de la nacionalidad colombiana ni la configuración automática de una inhabilidad para acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, especialmente cuando se trata de personas que ostentan la condición de colombianos por nacimiento”. A partir de eso, se concluye que no se podría entrar a restringir los derechos políticos por situaciones que no están estrictamente contempladas en la norma.

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Martínez señala que cualquier tipo de determinación en esta vía podría configurar un acto “construido por vía interpretativa” y recordó que el CNE es “una autoridad administrativa”, por lo que no resulta “procedente” que sea el órgano el que “adelante un juicio de compatibilidad”. Con la decisión del Consejo de Estado, la discusión parece estar zanjada.

Lo cierto es que la izquierda ya entró en la reconfiguración con la que deberán entrar a hacer oposición a partir del próximo 7 de agosto, con diferencias que tocan incluso a la figura que liderará el movimiento y cuya cabecera se disputa entre el mismo Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

En el entretanto, el Pacto Histórico está a la espera de una nueva reunión de la dirección provisional para definir cuáles son los siguientes pasos en esta reconfiguración. Allí se decidirá el proceso para convocar al primer congreso de la colectividad y los pasos a seguir en torno a las aspiraciones para las elecciones regionales de 2027.

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