Estas son las fechas clave en el empalme entre administraciones de Petro y De la Espriella

El presidente Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador

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Luego de que se diera la primera reunión del empalme entre el ministro delegatario Germán Ávila y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, se han adelantado otros encuentros que marcan la ruta para continuar con el proceso de transición entre las dos administraciones.

Falta un mes y tres días para que Gustavo Petro le entregue el poder al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a pesar de los choques y la alta tensión ideológica que distancia estas dos visiones de país, el proceso de empalme se adelanta de manera fluida y ya existen algunos lineamientos clave dentro de lo que han acordado Ávila y Restrepo.

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Lo cierto es que, aunque la administración asegura que vienen trabajando en la recolección de información para el empalme desde hace más de ocho meses, el empalme oficial apenas empieza y sobre la mesa hay inquietudes puntuales y específicas que implican más movimiento del habitual.

De la Espriella y su equipo y tienen identificadas presuntas alertas en diferentes sectores del Estado en las que piden especial atención de los órganos de control, y la administración saliente reitera la intención de ser transparentes y de “tener las manos limpias”.

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La recolección de los documentos y de toda la información requerida para este proceso se puso en en marcha a la par del acuerdo con el que se fijaron las fechas clave dentro del proceso. Así lo aclaró Restrepo a El Espectador, quien durante una rueda de prensa, precisó cuáles son los días en los que se espera recibir la información por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

El vicepresidente aseguró que el próximo 7 de julio inicia oficialmente el proceso que tomará exactamente 24 días, cuando el gobierno Petro entregará los informes iniciales a la nueva administración.

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Restrepo explicó que el cronograma del proceso de empalme contempla que “las solicitudes adicionales, aclaraciones y soportes documentales se den entre el 10 y el 21 de julio, dependiendo de la terminación de cada entidad”. Esto quiere decir que “el tope máximo para recibir solicitudes adicionales es el 21 de julio, y que entre el 21 de julio y el 27 de julio tendremos la segunda fase, de tal manera que hacia el 31 de julio nosotros podamos hacer el cierre técnico del proceso de empalme”, precisó.

Asimismo, indicó que presentó una solicitud, que ya fue avalada por el Gobierno saliente, para que toda la documentación entregada tenga como fecha de corte el 30 de julio.

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Esto quiere decir, que la administración de De la Espriella espera tener en su poder toda la documentación requerida para asumir el control de Estado exactamente siete días antes de que suceda la posesión oficial del presidente y el vicepresidente. Esto en acompañamiento de otros movimientos que viene adelantando el mandatario electo para tejer lazos a nivel regional y a nivel internacional.

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