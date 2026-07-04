Salarios de funcionarios públicos: ¿alguien gana más que el presidente?

Presidente electo, Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Foto: Archivo Particular

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La transición del empalme y la renovación del Congreso son una realidad. Falta poco más de un mes para la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente y exactamente 16 días para que lleguen al Legislativo los nuevos congresistas que ocuparán sus curules durante los próximos cuatro años.

Además de la renovación de presidente, vicepresidente y legisladores, la esfera política estrena ministros, viceministros, secretarios de Senado y Cámara, entre otros varios. Y aunque los congresistas tuvieron una reducción importante de su salario tras la eliminación de la prima de servicios, hay otros salarios que son significativamente más altos.

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Sin contar a magistrados y a miembros de la Fuerza Pública, el diario La República dio con estos números y se confirmó, como en otras ocasiones, que el Jefe de Estado no es el funcionario que recibe el mayor salario.

Aquí es importante precisar que este cálculo se hace teniendo en cuenta el salario total mensual de los funcionarios, es decir, la suma del salario base junto con las bonificaciones y las primas. En ese orden de ideas, es el subsecretario general del Senado de la República el que recibe el mayor salario. Mes a mes, esta persona recibe un aproximado de COP 123 millones de pesos, a pesar de que su nómina base sea de COP 19 millones.

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El siguiente en la lista es el director general del Senado, que recibe alrededor de COP 98 millones de pesos aunque su salario base sea de COP 25 millones. Este salario es seguido en valor por el del ministro de Justicia -puesto para el que suena el penalista Iván Cancino-, que entraría a recibir un aproximado de COP 85 millones (su salario base es de COP 6 millones).

En cuarto y quinto lugar se ubican los secretarios de Cámara y Senado, respectivamente, el primero ganaría un poco más de COP 83 millones y el segundo COP 81 millones. Para este último ya fueron admitidos los siete concursantes finales, quienes no logres este puesto, también pueden aspirar a otras secretarías y subsecretarías. Entre los participantes para este nuevo periodo se encuentra quien ocupa el cargo en este momento, Diego González González.

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Sin embargo, solo es hasta el puesto número siete que entra el nombre del presidente de la República, quien tiene como salario un básico de COP 10 millones de pesos que se convierten en un poco más de COP 79 millones tras sumar bonificaciones y otros ingresos mensuales.

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