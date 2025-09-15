Las claves para entender la certificación que busca Petro de Trump: La Mesa Redonda

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Archivo

Este 15 de septiembre debería conocerse la decisión de los Estados Unidos frente a su certificará o no a Colombia en la lucha contra las drogas, un sello importante para mantener la cooperación del país norteamericano en territorio nacional. El presidente estadounidense Donald Trump tiene la última palabra.

Para obtener el guiño, ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro y altos miembros de la Cúpula Militar han sostenido reuniones y diálogos con funcionarios de la administración Trump en las últimas semanas.

En la Mesa Redonda hablamos sobre la certificación, los impactos que habría de perderla y detallamos todos los movimientos del gobierno Petro para incidir en esta determinación. Compartimos cifras en materia de drogas, hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito y cómo el conflicto armado agrava la situación.

