“No voy a estar el 7 de agosto”: sigue choque entre Petro y De la Espriella por la posesión

El presidente Gustavo Petro y su sucesor, Abelardo de la Espriella, no se han encontrado en medio de la transición de mando. Foto: EFE - Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una transición de mando llena de tensiones ha marcado el cambio de gobierno entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Con un empalme sin diálogos directos entre la administración entrante y la saliente, ahora hay otro pulso por la posibilidad de que el presidente electo se pueda posesionar en una guarnición militar.

Parte de eso fue el centro de la intervención del mandatario en su consejo de ministros de este martes. Allí, se refirió directamente a quien será su sucesor y aseguró que no estaría presente el 7 de agosto en el evento en el que el Congreso impondría la banda presidencial sobre De la Espriella.

Sugerimos: Esta es la cirugía que diseña De la Espriella para el Estado: vienen más de 90 decretos

“Por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni a darle la mano allá, que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de cuatro o cinco millones, que sería fácil de encontrar, no, eso es un fraude que yo creo que es de 848.000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja”, dijo el presidente Petro, insistiendo en señalamientos que ha hecho en el pasado y sin presentar pruebas.

Tanto en el Pacto Histórico como en Salvación Nacional, el único partido que avaló a De la Espriella en la campaña presidencial, tienen listos borradores de ponencias para permitir o cerrar la puerta a que el mandatario electo se posesione en una guarnición militar. Petro ya ha ordenado que “ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”, mientras que su sucesor ha hecho un llamado al Congreso para que lo apoye.

La disputa está en torno a la posibilidad de que el Legislativo acepte sesionar desde otro lugar diferente a Bogotá y al Capitolio. El borrador que realizó la representante electa Carol Borda (Salvación Nacional) argumenta que la ley establece que el presidente deberá tomar posesión “ante el Congreso”, sin que esto “implique un lugar físico determinado, solo la presencia del Congreso”. Además, continua, la misma Constitución indica que “las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar”.

Le puede interesar: Informe de la ONU alerta por crisis en seguridad y lanza críticas a la paz total: esto dice

Sin embargo, del lado del Pacto Histórico, el representante Gabriel Becerra indicó que el Congreso “es una rama independiente del poder civil”. Por ello, la posesión “se debe hacer ante el poder civil” para “preservar el carácter profesional, no deliberante y subordinado a la autoridad civil” de las Fuerzas Militares.

Pero, de acuerdo con el secretario del Congreso, Diego González, la decisión final está en manos del actual jefe de Estado. De acuerdo con él, el Legislativo tiene autonomía para decidir desde dónde sesiona, pero solo Petro puede dar el visto bueno para que eso ocurra en una guarnición militar.

Lea también: “En política hoy soy un cadáver, lo único que tramito es mi retiro”: Armando Benedetti

“El Congreso es autónomo en lo que tiene que ver en el interior del Congreso y lo que harían los congresistas sería presentar una proposición para cambiar la sede del Congreso y posesionar al presidente, por ejemplo, en una guarnición militar. Si ya no se le permite la entrada al Congreso, no se puede hacer absolutamente nada por parte de nosotros”, indicó.

La discusión, en todo caso, continúa. Y también siguen latentes las tensiones entre los dos gobiernos, completamente opuestos en lo ideológico, y en medio de un empalme que ha ocurrido de forma paralela de lado y lado.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.