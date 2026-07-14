“En política hoy soy un cadáver, lo único que tramito es mi retiro”: Armando Benedetti

Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: AFP - ANDREA ARIZA

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Falta poco menos de un mes para que el gobierno del presidente Gustavo Petro salga del poder y los más altos funcionarios ya preparan los últimos movimientos antes de ceder sus puestos al nuevo gabinete.

Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que “en estos días lo único que estoy tramitando es mi retiro. En política hoy soy un cadáver, ni opino”. A lo que además, agregó: “Estoy en el epílogo del Ministerio del Interior. [...] Desde antes de la primera vuelta no volví a aparecer. No tengo la fuerza ni el poder ni las ganas para poder mover un ápice de las fuerzas políticas del Congreso que hoy son ajenas a mi en todo”.

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Estas declaraciones se dan a la par de uno de los últimos consejos de ministros convocados por el presidente Petro, en el que se siente la presión sobre los últimos movimientos con los que el mandatario planea despedirse del poder.

En ese sentido, durante la alocución, Petro aseguró que no planea quedarse ni un minuto más en el poder, al contrario de lo indicado desde diferentes sectores, y que saldrá de su cargo el 6 de agosto a la media noche, pues hacer lo contrario o “volverse dictador” no respetaría la Constitución.

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Sin embargo, la salida se gesta con un dialogo tan lejano que el 7 de agosto, durante la posesión de Abelardo de la Espriella, no habrá apretón de mano ni felicitación. Como el empalme entre los gobiernos, el ambiente se mantiene frío y distante. Mientras Petro insiste en que De la Espriella no podrá posesionarse en una guarnición militar, el segundo insiste en esta idea e incluso planearía gobernar desde Barranquilla durante sus cuatro años de mandato.

Petro fue enfático en que el será el comandante en jefe de las fuerzas militares hasta dejar su cargo y que no dará el visto bueno para que se posesione como lo ha manifestado. Además, reiteró que hasta el 6 de agosto, De la Espriella no debería gobernar.

“Yo no reconozco a ese presidente, no tengo que darle la mano”, aseguró el mandatario saliente mientras reiteraba en la alocución que existe un fraude relacionado con los escrutinios en el exterior y que se deben seguir haciendo las denuncias pertinentes ante las autoridades. “Yo mismo puedo presentar la denuncia, que más bien es advertencia. Nosotros le propusimos un acuerdo, es medio país que está amenazando”, aseguró. Sin embargo, dijo que no hará uso de la fuerza ni de la violencia y que su “último grito de independencia” lo hará desde las calles el próximo 20 de julio, día en que se posesiona el Congreso.

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No obstante, aunque Petro dice que no se ha determinado la elección oficial por los jueces escrutadores, Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo ya recibieron la acreditación oficial del Consejo Nacional Electoral luego de que se dieran por finalizadas las tres fases de los escrutinios.

Así las cosas, en medio de las tensiones, del nulo diálogo y de la cancelación del empalme entre los gobiernos entrante y saliente, el mandatario elegido con el movimiento Defensores de la Patria asumirá el gobierno desde el 7 de agosto y hasta el mismo día de 2030.

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