Giro en la Casa de Nariño: Angie Rodríguez sigue en el Dapre con respaldo directo de Petro

En un ambiente marcado por tensiones internas y versiones cruzadas, desde la Casa de Nariño le confirmaron a El Espectador que Angie Rodríguez continuará al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La funcionaria, señalada como una de las personas de mayor cercanía con el presidente Gustavo Petro, recibió un espaldarazo directo del mandatario tras varios días de especulaciones sobre su eventual salida.

El miércoles 3 de diciembre, en un encuentro en el palacio presidencial, el jefe de Estado ratificó su apoyo a Rodríguez en medio de las recientes denuncias de la funcionaria sobre presuntas amenazas contra su vida y la de su familia, así como un allanamiento a su vivienda en la localidad de Rafael Uribe Uribe, hechos que alimentaron la tensión política alrededor de su cargo.

Fuentes cercanas a la Presidencia le revelaron a este diario que Petro habría reconsiderado la solicitud de renuncia que se daba por hecha en algunos sectores del Ejecutivo y optó por mantenerla en el Dapre.

Los rumores sobre la salida de Rodríguez surgieron a raíz de sus diferencias con José Alexis Mahecha, recientemente respaldado por Petro para asumir la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC). Mahecha, quien fue director administrativo y financiero del Dapre durante la gestión de Rodríguez, salió en su momento por choques internos con la actual directora.

No obstante, el apoyo que mostró el presidente a Mahecha intensificó la narrativa de una crisis interna y elevó las sospechas de un eventual relevo en el Dapre. Sin embargo, la renuncia de Rodríguez no se efectuó, por lo que sigue en su cargo, al frente del departamento administrativo, tal como conoció este medio.

A esto se le suma que la cuenta oficial del Dapre no ha registrado ninguna comunicación sobre cambios en la dirección del organismo. Por el contrario, sus publicaciones más recientes muestran a Rodríguez cumpliendo con la agenda institucional y participando en los compromisos del Gobierno, una señal adicional de que su continuidad está asegurada, al menos por ahora. Así mismo se pudo conocer que en los próximos días Rodríguez denunciará irregularidades en el Fondo de Adaptación, de la que ella es gerente.

La controversia, sin embargo, avivó nuevamente los ruidos de “fuego amigo”, expresión que ha tomado fuerza en la administración Petro por las recientes denuncias, los desencuentros entre funcionarios y los movimientos en cargos estratégicos que mantienen al Gobierno bajo la lupa.

Uno de los más recientes, junto al de Rodríguez, tiene que ver con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien denunció haber sido víctima de espionaje con el software Pegasus, insinuando que solo un Gobierno o “alguien demasiado importante” tendría la capacidad de operar esa tecnología. Sus declaraciones alimentaron aún más la narrativa de desconfianza interna que se mueve entre los despachos de la Casa de Nariño.

En este escenario cabe recordar la carta que envió la primera dama, Verónica Alcocer, a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que denunció la existencia de funcionarios dentro del propio Ejecutivo que, según ella, difunden rumores para manipular la opinión pública y desviar la atención de sus propias actuaciones.

En la línea temporal de este “fuego amigo” se incluyen episodios, como la salida de Laura Sarabia de la Cancillería tras su enfrentamiento con Alfredo Saade por el polémico proceso del nuevo contrato de pasaportes. Ese caso abrió un pulso entre sectores del Gobierno y llevó a investigaciones de los órganos de control, dejando en evidencia que las fracturas no estaban contenidas ni resueltas.

También se han presentado tensiones en otras áreas: la cartera de Justicia ha tenido renuncias en medio de choques internos, y la Cancillería enfrenta cuestionamientos por supuesta falta de manejo diplomático, señalados por el propio Benedetti.

En ese contexto, la última polémica que rodeó a Rodríguez fue interpretada como otro capítulo que se suma a la narrativa del “fuego amigo” dentro del gabinete.

Estas controversias han desafiado la cohesión del Gobierno. Mientras Petro intenta cerrar filas a ocho meses del fin de su mandato, las tensiones internas no solo persisten, sino que se han convertido en uno de los principales focos de atención en la recta final de su mandato.

