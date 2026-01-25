Tensiones entre Ecuador y Colombia sacuden el comercio y la seguridad: La Mesa Redonda

El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles del 30 % por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. Foto: El Espectador

Faltando menos de dos semanas para la cita entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, un nuevo conflicto binacional surgió. Esta vez, el foco de la discusión estuvo en la frontera binacional con Ecuador. Tras afirmar que el mandatario colombiano no había hecho suficiente en cuanto a la lucha contra el narcotráfico en la frontera, el presidente del vecino país, Daniel Noboa, impuso un 30 % de aranceles a las exportaciones colombianas.

Colombia no tardó en responder y cortó las transacciones de suministro eléctrico hacia Ecuador e interpuso también un 30 % de aranceles a productos ecuatorianos. A pesar de compartir intereses respecto a seguridad y comercio en la frontera ambos mandatarios tienen la guardia arriba, lo que frena la cooperación internacional.

A este conflicto se suman otras situaciones de cooperación internacional como la cita fijada para el 3 de febrero entre Petro y Trump y las relaciones diplomáticas que decide o no mantener el presidente con otros mandatarios de la región.

Vea el análisis sobre este conflicto en clave de política internacional y economía:

