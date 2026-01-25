Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Tensiones entre Ecuador y Colombia sacuden el comercio y la seguridad: La Mesa Redonda

Los choques entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro crecen y ponen sobre la mesa la discusión sobre la seguridad y el narcotráfico en la frontera binacional. Colombia mantiene tensiones con varios países de la región.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
26 de enero de 2026 - 12:39 a. m.
El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles del 30 % por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles del 30 % por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Faltando menos de dos semanas para la cita entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, un nuevo conflicto binacional surgió. Esta vez, el foco de la discusión estuvo en la frontera binacional con Ecuador. Tras afirmar que el mandatario colombiano no había hecho suficiente en cuanto a la lucha contra el narcotráfico en la frontera, el presidente del vecino país, Daniel Noboa, impuso un 30 % de aranceles a las exportaciones colombianas.

Colombia no tardó en responder y cortó las transacciones de suministro eléctrico hacia Ecuador e interpuso también un 30 % de aranceles a productos ecuatorianos. A pesar de compartir intereses respecto a seguridad y comercio en la frontera ambos mandatarios tienen la guardia arriba, lo que frena la cooperación internacional.

Vínculos relacionados

Gobierno declaró insubsistente a Julio Riaño tras 7 años en la embajada de Turquía
“Los presidentes son pasajeros y los colombianos somos eternos en esta tarea con Colombia”
Valencia ungida por el Centro Democrático y otras movidas de las campañas el fin de semana

A este conflicto se suman otras situaciones de cooperación internacional como la cita fijada para el 3 de febrero entre Petro y Trump y las relaciones diplomáticas que decide o no mantener el presidente con otros mandatarios de la región.

Vea el análisis sobre este conflicto en clave de política internacional y economía:

Video Thumbnail

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Mesa Redonda Electoral

Mesa Redonda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.