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Cielo Rusinque regresa a la SIC pese a fallo del Consejo de Estado: publican hoja de vida

Cielo Rusinque regresa a la jefatura de la SIC. El Gobierno del presidente Petro publicó su hoja de vida para el cargo. Un decreto reciente le permite a la Casa de Nariño dar ese paso.

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Redacción Política
28 de marzo de 2026 - 01:51 p. m.
Cielo Rusinque regresa a la Superintendencia de Industria y Comercio. El Gobierno publicó otra vez este 28 de marzo su hoja de vida para liderar esa entidad.
Cielo Rusinque regresa a la Superintendencia de Industria y Comercio. El Gobierno publicó otra vez este 28 de marzo su hoja de vida para liderar esa entidad.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Luego de que el Consejo de Estado tumbara el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio por no cumplir con los requisitos para estar en el cargo, el Gobierno volvió a publicar su hoja de vida para que asuma de nuevo ese mismo puesto.

En efecto, en la mañana de este sábado se cargó en el portal de aspirantes de la Presidencia de la República el currículo de Rusinque, con lo cual se da inicio formal al proceso de designación y nombramiento con el respaldo directo del presidente Gustavo Petro.

Más información: Estudio sin acreditar y experiencia insuficiente: las razones de la salida de Cielo Rusinque

De hecho, cuando se confirmó el fallo administrativo del alto tribunal, tanto la ahora exfuncionaria en ciernes de regreso al mismo cargo como el jefe de Estado criticaron con fuerza la decisión y advirtieron que, desde su punto de vista, se trató de una sentencia que generaba dudas jurídicas.

Lo que determinó el Consejo de Estado tras analizar cuatro demandas contra el nombramiento es que Rusinque no tenía la formación en maestría o doctorado que requiere el cargo de superintendente de Industria y Comercio, porque no había convalidado en Colombia los títulos que obtuvo en el exterior en Colombia. Además, de acuerdo con el fallo, no contaba con la experiencia mínima de 10 años relacionada con las funciones de un puesto al que llegó en febrero de 2024.

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Sin embargo, Rusinque le dijo en su momento a este diario que no es que la validación de una maestría haya sido rechazada por el Ministerio de Educación, sino que el proceso aún no ha terminado. Y sobre su experiencia aseguró que no se tuvo en cuenta su trabajo como “docente investigadora” de la Universidad Externado, entre enero del 2008 y diciembre del 2017; pero el alto tribunal encontró que esa institución educativa le brindó apoyo financiero para adelantar estudios en el exterior y que “no se cuenta con registro de que la demandada hubiera impartido clases”.

Pero para que la hoja de vida de Rusinque de nuevo esté publicada para volver al mismo cargo, pese al fallo administrativo, se tuvo que realizar un ajuste en los requisitos para llegar a la jefatura de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

En contexto: Cielo Rusinque sale de la Superintendencia de Industria y Comercio: ¿quién ocupará el cargo?

En efecto, el pasado 5 de marzo pasado se emitió el decreto 226 de 2026, con el cual el Gobierno ya saliente de Petro redujo los requisitos para nombrar superintendentes.

Ahora solo se debe ser profesional, tener maestría y seis años de experiencia profesional relacionada o título de especialización y siete años de experiencia relacionada. Estas características sí encajan con la hoja de vida de Rusinque y por eso este sábado se volvió a publicar.

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Por Redacción Política

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Remilio(11500)Hace 6 minutos
Que forma tan vulgar de burlarse de las decisiones judiciales; de Petro que mas se puede esperar, pero dice mucho de ella que se preste para esa maniobra. Que falta de dignidad. Ahi quedaron ambos reflejados !en la plata que era!
Noticioso(6975)Hace 26 minutos
Pinche vieja culera
Rod(24557)Hace 39 minutos
Que se enojen y se muerdan el codo, los corruptos enemigos del CAMBIO, pero Cielo Rusinque vuelve a la SIC. Viva Petro el mejor presidente de la historia. Asamblea Constituyente ya.
Olegario (51538)Hace 1 hora
Les quedaron “güevones” los gobiernos anteriores en “jugaditas” a los pícaros petristas. Otros politiqueros iguales de sucios y mañosos a los tradicionales del Establecimiento y la rancia derecha.
Carlos Chacón Téllez(86809)Hace 1 hora
¡ Que inmundicia de gobierno !!!
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