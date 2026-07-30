Sigue avalancha de cambios en la diplomacia y en notarías en el cierre del gobierno Petro

La canciller Rosa Villavicencio y la ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque, son las encargadas de firmar estos nombramientos. Foto: El Espectador

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Aunque queda poco más de una semana para que finalice el periodo del presidente Gustavo Petro, se han concretado una serie de nombramientos en el servicio diplomático y en notarías. En la diplomacia, decretos con fecha del 29 de julio dejan en firme la supresión de cinco consulados honorarios y la apertura de uno; mientras que en el círculo notarial se han registrado 16 movimientos desde el 22 de julio.

No es la primera vez que se prenden las alertas por este tipo de designaciones en los últimos días. Sin embargo, al menos en lo que respecta a la Cancillería, se registró la apertura de un consulado honorario en St. John’s (Antigua y Barbuda). Esta misión tenía desde el 2 de junio de 2022 la anuencia del gobierno de esa isla para abrirse, pero ese compromiso se fijó hasta el pasado febrero, cuando la embajada de Colombia en ese país postuló, además, a María Consuelo Britto Parodi como cónsul honoraria.

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“Cónsul Honorario es la persona designada por el Gobierno Colombiano para ejercer funciones consulares en el exterior, restringidas en cuanto a su naturaleza, extensión y amplitud, a los parámetros permitidos por el Derecho Internacional y a las normas colombianas sobre la materia”, establece el decreto 952 de 2014. En esa misma norma se delinea que estos “no tendrán ninguna relación laboral con la Cancillería ni podrán recibir remuneración de ningún tipo por sus servicios como tales”.

En ese mismo apartado se indica que la creación de las oficinas consulares honorarias, como su nombramiento, “responderán a la necesidad del Estado de designar representantes consulares en lugares en los que se consideren convenientes para la protección y asistencia de sus naciones y la promoción de los intereses del país”. Junto a Britto Parodi, también llegarían Toni Pehar como cónsul honorario en Zagreb (Croacia) e Ion Comanac en Chisináu (Moldova).

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Ahora, también se indica que estos funcionarios cesarán sus funciones por renuncia, remoción, expiración del término para el que fue designado, incapacidad absoluta o supresión de la oficina consular. Ese sería el caso para otras cinco oficinas: el consulado honorario de Colombia en Perth (Australia), el de Saint George (Granada), el de Colombo (Sri Lanka), el de Astaná (Kazajistán) y el de Chiang Rai (Tailandia).

Además, se nombró a Yosserth Yairth Mosquera Perea como embajador en Ghana. Esa es una de las misiones diplomáticas que el sucesor del actual mandatario, Abelardo de la Espriella, dijo que cerrará apenas llegue al poder. De igual forma, a Julián Andrés Gutiérrez Marín, quien trabajaba el despacho de la ministra, fue designado como segundo secretario de la embajada en Haití, que tendría el mismo destino de la de Ghana.

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En las notarías los movimientos han sido varios. Desde el 22 de julio, han sido cerca de 16 decretos publicados, entre designaciones y retiros, que se han concretado en el cierre del “Gobierno del cambio”. Entre esos están Alfonso García Manasse, quien fungió como superintendente delegado para el registro; Mauricio Martínez Rivillas, quien trabajó en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en la Unidad de Restitución de Tierras (URT); Rubén Alonso Méndez Pineda, el hijo de la exrepresentante a la Cámara Eleonora Pineda, condenada por vínculos con la parapolítica.

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