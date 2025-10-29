Sigue polémica por suspensión de López en La U; anuncia “medidas” y Petro habló

El presidente Gustavo Petro y Julián López, presidente de la Cámara. Foto: X Julián López

La fractura entre dos bandos de La U en Valle del Cauca continúa. Tras la suspensión provisional del presidente de la Cámara, Julián López, dejándolo sin voz ni voto por tres meses, el representante valluno anunció que buscará llevar su caso a instancias internacionales. Incluso, el presidente Gustavo Petro ya terció en la pelea criticando, de manera directa, a la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro.

“El Partido de la U tomó una decisión pública, se saltó a la Procuraduría y me tumbó. Un partido político tumbó al presidente de la Cámara. No solo voy a contarle a la fiscal, sino que también iremos a instancias internacionales. La solidaridad no es con Julián López. Es con los colombianos que cuando tienen disensos políticos, hay que acabarlos. Si soy el primero en tener que morir políticamente en el Valle por levantar la voz, pues bienvenida sea esa posibilidad”, afirmó López este miércoles, al término de la plenaria de la Cámara de Representantes.

Luego, se fue lanza en ristre contra Toro, cuestionando su gestión: “Nosotros no aguantamos más de diez años de mala gerencia. Y si La U se va a arrodillar invito a que toda la dirigencia se levante y se ponga en pie. Dilian [Toro] ha tenido aciertos, bueno, felicitaciones, chapó. Pero en términos generales ha sido mala gobernante, mediocre, débil. No ha sacado proyectos importantes. Dónde está el dragado de Buenaventura, la concesión del aeropuerto. ¿Yo estoy atentando contra las mujeres? Dilian es una figura pública que lleva ocho años en la gobernación y Clara Luz [Roldán] gobernó otros cuatro”.

Pero incluso el presidente Petro intervino en la discusión. Desde Arabia Saudita, publicó en X un post criticando a Toro y acusándola a ella de haber tomado la decisión de suspender a López, aunque en la actualidad no es directiva del partido: “Lo que ha hecho Dilian rompe la convención Americana de Derechos Humanos. Creo que debe ser denunciado ante la comisión. Ningún órgano administrativo y mucho menos privado puede quitar los derechos políticos que son derechos humanos”.

Es de anotar que al momento de ser elegido presidente de la Cámara, Julián López contó con el respaldo de la bancada gobiernista, toda vez que, en varias ocasiones, ha respaldado proyectos claves del progresismo. Y, de hecho, contó también con el presidente Petro, con quien se reunió en repetidas ocasiones.

Lo que ha hecho Dilian rompe la convención Americana de Derechos Humanos. Creo que debe ser denunciado ante la comisión.



Ningún órgano administrativo y mucho menos privado puede quitar los derechos políticos que son derechos humanos https://t.co/0lG3qEN2H9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2025

“En consecuencia, el representante López Tenorio no podrá seguir presidiendo la plenaria de la Cámara, dignidad que ostenta en representación del partido. De continuar en ese cargo vulneraría la autonomía del partido y podría viciar los trámites legislativos de la corporación”, indicó la dirección colegiada –conformada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega– de La U en un comunicado de este martes, en el que informó la suspensión al presidente de la Cámara.

Cuando se conoció la sanción, un grupo de representantes manifestó su respaldo a López. Entre ellos estuvieron Duvalier Sánchez (Alianza Verde), Catherine Juvinao (Alianza Verde), Juan Carlos Lozada (Liberal), Hernán Cadavid (Centro Democrático), John Jairo Berrío (Centro Democrático), Luis Miguel López (Partido Conservador), Octavio Cardona (Liberal), entre otros.

