CNE autorizó COP 4.991 millones a López en reposición, ¿cuánto les darán a otros candidatos?

Claudia López, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Archivo Particular

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El Consejo Nacional Electoral autorizó la entrega de COP 4.991.735.840 a la excandidata Claudia López, por concepto de la reposición de votos tras obtener 573.104 sufragios durante la “Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación” el pasado 8 de marzo.

El tribunal electoral estableció un valor de COP 8.710 por cada voto válido, lo que llevó a autorizar la entrega de ese monto para la excandidata del grupo significativo “Con Claudia Imparables”, que se enfrentó a Leonardo Huerta, quien posteriormente se convertiría en su fórmula vicepresidencial y hoy es el director de Función Pública del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Según el tribunal electoral, a los COP 4.991 millones se le descontará el 1 % del valor reconocido para la contratación del sistema de auditoría externa, equivalente a COP 49.917.358.

Además, en medio de la verificación de las cuentas de campaña, el Fondo Nacional de Financiación Política identificó COP 304.200 en gastos que no tenían relación de causalidad con la campaña, por lo que no fueron tenidos en cuenta al momento de autorizar el retorno de dineros por reposición de votos.

López fue la primera autorizada por el CNE para tener la reposición de estos dineros; sin embargo, el tribunal electoral en los próximos días se pronunciará también sobre los demás candidatos de las consultas que superaron el umbral del 4 % de los votos válidos.

Paloma Valencia obtuvo en la Gran Consulta por Colombia un total de 3.235.286 de votos, mientras Juan Daniel Oviedo 1.255.510 de votos. En un cálculo inicial, Valencia recibiría COP 26.810 millones, mientras Oviedo obtendría hipotéticamente COP 10.404 millones. Sin embargo, esto no será así, pues el Estado regresa en reposición de votos un máximo de los gastos de campaña. Por ello, tanto Valencia como Oviedo solo podrán recibir un máximo de un total de COP 2.000 en ingresos para su campaña, pues fue el tope impuesto por los miembros de la coalición y ninguno de los que superó el umbral gastó más de eso.

Esta es la resolución del Consejo Nacional Electoral:

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