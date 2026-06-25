Pacto Histórico se declara oficialmente como bancada de oposición: esto dijeron

El Pacto Histórico se declara en oposición a De la Espriella. Foto: Óscar Pérez

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Este jueves en la mañana el partido oficialista Pacto Histórico se declaró como bancada de oposición frente a la administración entrante de Abelardo de la Espriella, quien derrotó al candidato de la colectividad el pasado 21 de junio.

La bancada del Pacto Histórico, integrada por 43 Representantes a la Cámara y 26 Senadores, dio a conocer que tras una reunión inicial reafirman su “compromiso con el proyecto de cambio que representan el gobierno del presidente Gustavo Petro y las reformas impulsadas en favor de las mayorías nacionales, así como con el programa defendido por Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué, respaldado por 12,7 millones de colombianas y colombianos”.

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Además aseguraron que seguirán en la búsqueda de aportar a la “construcción de un gran Acuerdo Nacional que permita defender la democracia, preservar la paz, garantizar el respeto a la Constitución y abrir caminos de diálogo en favor del interés general del país, sin renunciar al mandato de cambio expresado por millones de colombianas y colombianos”.

En esta línea, manifestaron su intención de defender “cada una de las conquistas alcanzadas” en materia de derechos humanos. “La Bancada del Pacto Histórico, en coordinación con la Dirección Nacional Provisional del partido y en el marco de lo establecido por la Constitución, la ley y el Estatuto de la Oposición, avanzará en la definición de su declaratoria de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella”, puntualizaron.

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Frente a esta postura, sostuvieron que harán oposición “firme, democrática y movilizada frente a cualquier iniciativa que pretenda desmontar los avances conquistados por el pueblo colombiano en materia de reforma agraria, derechos laborales y pensionales, educación pública, paz, libertades democráticas y justicia social. Defenderemos en el Congreso y junto a la ciudadanía cada una de estas conquistas, actuando con unidad, determinación y compromiso con los millones de colombianas y colombianos que han depositado su esperanza en la transformación democrática del país”.

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Por último, dieron a conocer los nombres de los compromisarios políticos para el diálogo y la coordinación con las demás bancadas del Congreso:

Cámara de Representantes:

Aída Quilcué, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Augusto Palacio Garzón, Andrea Camila Vargas de la Hoz, Alejandro Toro Ramírez, Natalia Moreno y Jaime Santamaría.

Senado de la República:

Diana Carolina Corcho Mejía, Agmeth José Escaf Tijerino, Sandra Claudia Chindoy Jamioy, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Pedro Hernando Flórez Porras, Carlos Alberto Benavides Mora y Cristian Kevin Gómez Paz.

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