Coalición de la Esperanza invita a “conversar” a Alejandro Gaviria

Oficialmente, Alejandro Gaviria lleva menos de una semana como candidato, pero desde antes ha venido recibiendo ofrecimientos para que aspire por distintos sectores. A todos ellos dijo no, y decidió que aspirará por firmas. No obstante, esta vez hay una nueva invitación sobre la mesa y es de la Coalición de la Esperanza.

A través de un video, en el que recordaron que esta coalición lleva más de un año trabajando, sus cinco miembros principales (Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Humberto de la Calle) le hicieron una invitación directa a Gaviria para conversar.

“En la Coalición de la Esperanza nos regimos por el respeto; acá no hay cabida para la violencia, para el odio, para el resentimiento. Tampoco para la demagogia ni el populismo. Sobre estos principios democráticos necesarios para la transformación de Colombia, invitamos a Alejandro Gaviria a conversar con nosotros”, dice el mensaje enviado al candidato al que varios sectores de centro han querido tentar.

En esa misma invitación, los miembros dejaron claro, de nuevo, que esta coalición está alejada de los extremos, “y no va a estar acompañada de los partidos tradicionales que apoyan a Duque”. Este punto puede resultar problemático ante la invitación a Gaviria, pues las directivas del Partido Liberal se la jugaron por apoyarlo, incluso no importó que el exrector de la Universidad de los Andes les dijera que no al aval.

También, el mensaje viene acompañado de un rechazo al sectarismo y a otras prácticas que se estarían viendo en el panorama político como lo son “la mermelada, las mangualas, estas cosas oscuras que estamos viendo”. Por eso, señalan que las elecciones del próximo año son una gran oportunidad para que “los colombianos den el gran timonazo”.

Además del posible rechazo a ciertos sectores tradicionales y a ciertas prácticas, llama la atención que de esta invitación haga parte Jorge Enrique Robledo. Este ha sido uno los miembros de esta coalición que han sido reacios a Gaviria y hasta lo han llegado a cuestionar por el papel que desempeñó cuando fue ministro de Salud de la administración de Juan Manuel Santos.

Hace unos meses, parecía que Robledo le cerraba la puerta totalmente a Gaviria. “Con franqueza le agrego que no puedo verme en el mismo proyecto político con Alejandro Gaviria porque su Ministerio de Salud fue de lo peor, como fletado por las EPS. Son públicos mis artículos y videos con mis debates y acciones ante los jueces por sus inaceptables decisiones sobre Saludcoop, Cafesalud y Medimás. Y tampoco logro verme unido con César Gaviria y el Partido Liberal en su conocido respaldo a la candidatura de Alejandro Gaviria”, expresó el líder de Dignidad en una entrevista con el medio Criterio.

También resulta peculiar la aparición de Juan Manuel Galán en la inivitación, pues su permanencia en la Coalición depende de que el Nuevo Liberalismo acepte mantenerse en ella, como le confesó a este diario. Además, Galán ya le ha extendido invitaciones a Gaviria para que haga parte directamente del recién resucitado partido político.

Más allá de estas peculiaridades, desde este miércoles se hizo notorio la intención de la Coalición por la Esperanza por tener entre sus filas a Alejandro Gaviria. A través de Twitter, Sergio Fajardo le extendió una invitación a este. Aunque, contrario al mensaje de “conversar”, esta iba dirigida directamente para que se una a la coalición de centro.

“Colombia necesita un centro fuerte, un centro para transformar. En la Coalición de la Esperanza somos una coalición de oposición y queremos invitar a Alejandro Gaviria. El cambio pasa por llegar unidos a una consulta en marzo. Por Colombia, sin egos”, fueron las palabras de Fajardo en un trino.