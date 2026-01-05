Coaliciones interpartidistas y precandidatos por firmas: así está el panorama iniciando 2026

Candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia/Registrador Hernán Penagos. Foto: Archivo Particular

Hasta el momento hay dos grupos interpartidistas que buscan medirse en las consultas del próximo 8 de marzo (día en que también suceden las elecciones Legislativas): la Gran Consulta y el Pacto Amplio.

La primera es una coalición de centroderecha conformada por Paloma Valencia (Centro Democrático), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) y Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones).

La segunda —que contiene a los partidos Comunista, Unión Patriótica, Polo Democrático, La Fuerza, Colombia Humana, el Partido del Trabajo, el Partido Ecologista y el indígena Mais— está conformada por los precandidatos presidenciales Roy Barreras (La Fuerza), Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Camilo Romero (Alianza verde).

Durante la semana del 5 de enero, se espera que el precandidato juan Carlos Pinzón anuncie si se unirá o no a la Gran Consulta.

Otros de los anuncios que podrían definir la semana radican en la revelación de algunos de los precandidatos que cumplirían con los requisitos para tener un aval político obtenido a través de la recolección de firmas. El registrador Hernán Penagos, afirmó que, aunque tienen como plazo máximo el 21 de enero, desde el día de hoy 5 de enero se comenzarán a revelar los nombres.

Las y los precandidatos deberán alcanzar al menos 630.000 firmas aprobadas por la Registraduría, de no ser así, no podrán participar en la contienda presidencial. Al respecto el registrador también mencionó que desde la Registraduría han identificado a precandidatos que presentaron fotocopias de formularios o directamente formularios vacíos para intentar burlar el proceso de recuento de firmas en el que se encuentra el ente registrador.

Teniendo claridad sobre los precandidatos que conseguirán el aval político para sus candidaturas, se conocerán nuevos movimientos dentro de las coaliciones interpartidistas que buscan ir a consultas y se dispondrá de un primer filtro entre los abundantes aspirantes a la presidencia de Colombia.

