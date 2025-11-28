Colombia busca afianzar relaciones con el Caribe en medio de ataques de Estados Unidos

Colombia realizará la II Cumbre de Pueblos del Caribe Occidental del 9 al 13 de diciembre Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Cancillería confirmó que entre el 9 y el 13 de diciembre se realizará en San Andrés la II Cumbre de Pueblos del Caribe Occidental, un encuentro que llega en un momento regional marcado por tensiones luego de los recientes ataques de Estados Unidos en el Caribe. En este escenario, según el Gobierno que enfrenta varias polémicas internas, Colombia busca consolidar una red de cooperación que ponga en el centro la defensa de la paz, la autodeterminación y los vínculos culturales entre los pueblos afrocaribeños.

Le puede interesar: Sindicatos y exfuncionarios de Petro aterrizan en la primera lista del frente amplio: así quedó

El evento reunirá delegaciones de 13 países del Caribe y Centroamérica, además de representaciones de pueblos Raizal, Creole, Miskito, Garífuna y comunidades afrodescendientes de Costa Rica y Panamá. Durante cinco días, los asistentes desarrollarán una agenda que abordará temas estructurales como la protección de los derechos colectivos, la diversidad lingüística, los saberes ancestrales y los desafíos ambientales derivados del cambio climático.

El ministro encargado de Relaciones Exteriores, José Miguel Sánchez, explicó que esta segunda edición del encuentro busca reforzar las alianzas que comenzaron a construirse en la primera cumbre. Afirmó que este espacio se ha consolidado como un diálogo donde la diplomacia no solo transcurre entre gobiernos, sino también entre pueblos con trayectorias culturales compartidas.

Le puede interesar: España se suma a la negociación de Gobierno Petro con el Clan del Golfo

Sánchez destacó que las delegaciones caribeñas han insistido en la necesidad de tejer una diplomacia alternativa basada en la cultura y la ancestralidad:

“Los pueblos caribeños han manifestado que entre ellos es claro que hay una diplomacia entre estados y gobiernos, que ellos estaban construyendo, y nosotros queremos aprender de ellos. Una diplomacia desde los pueblos, desde la cultura, de la ancestralidad, que es un asunto de tejidos”.

Frente a la tensión generada por los recientes ataques de Estados Unidos en la región destinados a combatir el narcotráfico, el ministro (e) señaló que en el Caribe existe una convicción compartida: mantener el territorio como un espacio de paz que no debe ser atravesado por conflictos externos. Según indicó, este tema hará parte de los diálogos, aunque sin forzar definiciones anticipadas:

“Será parte del diálogo, porque si no sería como en los viejos congresos de ciertos partidos de nuestro país, que no empiezan hasta que no tengan los acuerdos listos”, precisó.

Le puede interesar: Por tensiones tras reunión de congresistas con Taiwán se canceló viaje del Gobierno a China

La decisión de realizar la cumbre en San Andrés responde a un mensaje político claro: reconocer el valor del archipiélago como territorio de paz y como corazón cultural del Caribe colombiano. Para líderes comunitarios, la isla representa una base histórica para la defensa de la identidad caribeña. Así lo expresó Ching Sang Jay Padilla, representante raizal, al afirmar que “San Andrés es un territorio de paz y se inclina siempre hacia la paz entre pueblos hermanos”.

Uno de los momentos centrales será la firma de la Declaración de San Andrés, documento que trazará la hoja de ruta para los próximos años y que impulsará la creación de la Confederación de Pueblos del Caribe Occidental, una apuesta de articulación regional con proyección de permanencia.

La cumbre buscará consolidar objetivos estratégicos como la creación de una agenda compartida de los pueblos afrocaribeños, el fortalecimiento de la educación intercultural y de las lenguas tradicionales, y una mayor participación de las comunidades en escenarios de decisión política.

En un momento en que la región enfrenta presiones externas y riesgos geopolíticos, Colombia se propone, desde San Andrés, reforzar un mensaje que los pueblos caribeños consideran urgente: la defensa de la paz, no como consigna retórica, sino como proyecto común de supervivencia cultural y política.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.