Sindicatos y exfuncionarios de Petro aterrizan en la primera lista del frente amplio: así quedó

La primera lista de la izquierda ya está lista. Se trata de la coalición que conforman Unitarios, Mais y La Fuerza, presentada este viernes ante la Registraduría para certificar su intención de ir juntos a las urnas el 8 de marzo. En los primeros puestos hay nombres conocidos y con ellos es que esperan impulsar las mayorías que busca el progresismo que también integra el Pacto Histórico.

En el Senado, el número uno es Gustavo García Figueroa, exviceministro del Interior del gobierno Petro e hijo de Guillermo García Realpe, quien renunció a la presidencia de Ecopetrol. Le siguen Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, y Andrea Carolina Ángel Espitia. Los otros dos puestos que le siguen también son conocidos: Domingo José Ayala Espitia, presidente de Fecode, y Alejandro Vergel, quien tiene una fuerte presencia en redes sociales.

Además, en el puesto número 10 quedó el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, mientras que en el 20 está Máximo Noriega Rodríguez, quien coordinó la campaña Petro en la costa caribe y fue vocero del movimiento Fuerza Ciudadana. Tampoco pasa de agache que en esa misma lista está Leonidas Name en el puesto 44, sobrino del senador Iván Name, salpicado por el caso del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En el 49 quedó Gorky Muñoz Calderón, exalcalde de Neiva quien fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría en 2023.

Inscripción lista al Senado pic.twitter.com/CrU2JWG2iX — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) November 28, 2025

El acuerdo fue suscrito por Luis Evelis Andrade Casamá (MAIS), Ricardo José Castro Iragorri (Partido La Fuerza), Nohra Patricia Buriticá Céspedes (Partido Esperanza Democrática), Marcelo Torres Benavides (Partido del Trabajo de Colombia) y Ney Gregorio Navarro Jaramillo (Partido Ecologista Colombiano), quienes representan partidos.

De lado de los movimientos sin personería jurídica, estuvieron Óscar Gutiérrez Guáqueta (Todos Somos Colombia), Angélica María Monsalve García (Somos Justicia), Óscar de Jesús Zapata Guapacha, Óscar Vicente Zapata Borja, Eddy Santiago Gil Rojas (Participación Nacional Unificada) y Gustavo García Figueroa (Movimiento Político Social y Comunal - MPSC).

La lista tendrá el nombre de “Frente Amplio Unitario” y se limitará únicamente al Senado. El mecanismo de selección será a través de lista abierta y el MAIS será el encargado de verificar y consolidar los informes individuales que serán presentados al Consejo Nacional Electoral.

“La coalición tendrá vigencia desde la fecha de suscripción del presente acuerdo y se extenderá hasta la finalización del período institucional de los candidatos que resulten elegidos”, se lee en el documento.

Eso sí, todavía se están en diálogos para el frente amplio. Allí llegaría no solo Roy Barreras, también la senadora Clara López, quien hizo oficial su candidatura desde Unitarios.

