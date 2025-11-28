Por tensiones tras reunión de congresistas con Taiwán se canceló viaje del Gobierno a China

El presidente Gustavo Petro y su homólogo chino, Xi Jinping, el pasado mayo, en una visita del mandatario colombiano a Beijing (China). Foto: EFE - XINHUA / HUANG JINGWEN

Esta semana crecieron las tensiones entre Colombia y China previo a una visita oficial que tenía el gobierno de Gustavo Petro en la agenda para este diciembre. Un solo encuentro entre congresistas y el Ejecutivo taiwanés sacudió el panorama y terminó en la cancelación del viaje del mandatario y su canciller, Rosa Villavicencio, al país asiático.

Una comitiva de las comisiones segundas del Congreso, liderada por el senador Mauricio Giraldo (Partido Conservador) y el representante Mauricio Londoño, aterrizó en Taipei en los últimos días. Desde allí, aseguró que buscaba restablecer las relaciones entre ambas naciones e incluso la apertura de “una oficina comercial que ya existió y que fortalecería las oportunidades de comercio, cooperación y desarrollo para Colombia”, como detalló en un comunicado del pasado jueves.

Eso fue lo que prendió las alarmas y resultó en un comunicado en el que la Cancillería señaló que mantiene su apego al principio de “una sola China”, que no reconoce a Taiwán como un Estado, sino como parte del gigante asiático. En él, además, enfatizó en que se trata de una política que se ha mantenido por 45 años y que es solo el mandatario el que puede dirigir la política exterior y las relaciones internacionales.

“Por esta razón, las declaraciones realizadas por los congresistas no reflejan ni comprometen nuestra posición oficial. Reafirmamos nuestro compromiso con el principio de ‘una sola China’ y expresamos nuestra satisfacción por el continuo fortalecimiento de la asociación estratégica que mantenemos con la República Popular China, en beneficio mutuo de ambos pueblos”, se lee en la misiva.

Cancillería desmiente la apertura de una oficina colombiana en Taiwán.

Colombia mantiene desde hace 45 años un estricto apego al principio de “una sola China”, política sostenida por todos los gobiernos.



Las declaraciones de dos congresistas en Taipéi no representan la posición… pic.twitter.com/VZh2WJIqkk — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 27, 2025

Giraldo respondió al comunicado y afirmó que como congresista “no [le] debe explicaciones al Gobierno sobre [su] labora”. Además, explicó que su presencia en Taiwán responde a “[sus] funciones constitucionales y a [su] deber de buscar oportunidades para los colombianos, especialmente en sectores como tecnología, agricultura, salud, innovación y educación".

“No soy el primer ni el único congresista que ha visitado Taiwán. Diversas delegaciones de todos los partidos han realizado visitas oficiales a la isla en años recientes, como parte de una agenda internacional legítima y habitual. Pretender equiparar estas visitas con decisiones de política exterior es desconocer el funcionamiento básico del Estado”, dijo.

Entre ellos, la senadora Paola Holguín (Centro Democrático), quien también habló sobre la polémica y aseveró que “la postura del Gobierno Petro frente a Taiwán no representa el sentir de la Nación”.

