"Confiamos en una transición democrática en Venezuela": Restrepo ante la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo habló ante el pleno de las Naciones Unidas como el jefe de la delegación enviada por el presidente Abelardo de la Espriella. En su intervención ante este organismo multilateral abordó temas primarios para la nueva agenda política colombiana como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la seguridad energética y la importancia de este tipo de espacios para fortalecer a los Estados y la democracia. También pidió directamente una transición en la democracia de Venezuela.

Fueron varios los ejes abordados por el vicepresidente a nombre de De la Espriella asegurando que en este nuevo gobierno en Colombia hay una "defensa de los derechos humanos increíble". Eso sí, en este discurso que se articuló en Barranquilla de la mano del mandatario nacional, el vicepresidente dijo que las Naciones Unidas tienen varios ejes para mejorar y fue claro y directo: "Confiamos en una transición democrática en Venezuela pronta, segura y profunda".

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Su crítica fue clara al organismo: "Rechazo tajantemente que los derechos humanos sean usados como banderas que se levantan frente a unos y se guarda contra otros. Tampoco pueden convertirse en un instrumento que premie amigos, castigue adversarios, o lo que es peor, que guarde silencio ante la circunstancias del momento". Acto seguido remarcó que para que este sistema sea respetado "tiene que se serio, coherente y exigente con todo".

Además, también habló de Colombia y un objetivo para "lograr que vuelva a confiar en sí misma y que le mundo vuelva a confiar en Colombia. Eso es lo que llamo la Patria Milagro. Y el primer paso es recuperar la seguridad”, dijo el vicepresidente. En ese marco dejó clara su estrategia frontal contra la criminalidad, indicando que las estructuras que operan en la ilegalidad "son grupos terroristas, así los llamamos y los estamos enfrenando con toda la fuerza legítima del estado, dentro de la Constitución y dentro de la ley”.

Colombia habla ante el mundo.



En la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente José Manuel Restrepo, en representación del presidente Abelardo De La Espriella, deja un mensaje claro: un país que no se rinde, que quiere volver a confiar en sí mismo y que invita al mundo a… pic.twitter.com/Rs82MkEZmn — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 24, 2026

"En consecuencia, desde el primer momento de mi Gobierno impartí a la Fuerza Pública una instrucción inequívoca: recuperar el control territorial, restablecer plenamente la autoridad del Estado y enfrentar a las estructuras que utilizan el terrorismo", dijo Restrepo a nombre de De la Espriella. Allí también replicó un mensaje que ha sido reiterado por algunos antecesores a este gobierno, y es que "las drogas ilícitas que se producen en Colombia no terminan en Colombia". Por ello ratificó su apuesta de atacar frontalmente las luchas criminales aunque detalló que "una amenaza transnacional exige que la comunidad internacional también haga su parte. La seguridad, siendo indispensable, no basta. Un territorio que no ofrece oportunidades sigue siendo un territorio vulnerable".

Sus declaraciones también tienen un componente primario en materia económica. Y es que ese fue uno de los ejes principales que marcó la agenda de estos días de la delegación colombiana en Nueva York. "Los gobiernos no decretan el crecimiento económico. Su tarea es crear las condiciones para que ocurra. En la «Patria Milagro» queremos que una idea pueda convertirse en empresa, una empresa en empleo y el empleo en bienestar para las personas", dijo.

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