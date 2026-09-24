Pacto Histórico retoma apuestas para buscar protagonismo en las regionales de 2027

Eso explica por qué Petro y otros políticos de izquierda llegaron este jueves hasta el punto en el sur de la capital donde, tras un operativo policial esta semana, falleció Donovan Balanta. Siete uniformados fueron suspendidos tras estos hechos que están bajo investigación.

Con el fin de recuperar protagonismo político en las regionales de 2027, el Pacto Histórico comenzó un proceso de reorganización interna y de campaña anticipada en varias regiones. Y Bogotá, con el expresidente Gustavo Petro al frente, es una de ellas.

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El exmandatario, tras tomarse fotos en la zona y hacer recorridos en clave proselitista, se preguntó: “¿Quién velará por construir una policía respetuosa de los derechos humanos en este momento?”.

Pero la estrategia no para ahí. Fuentes del mismo Pacto Histórico confirmaron que actividades políticas como esta que protagonizó Petro este jueves se repetirán en otras partes de Bogotá e incluso en varias ciudades más. Lo que se busca es afianzar a las bases que en 2022 lo llevaron a la Presidencia usando, entre otros temas, el estallido social que se registró previo a las elecciones de ese año.

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Todo esto también incluye la preparación de un congreso nacional, previsto para inicios del otro año, para el cual se elegirían delegados vía urnas buscando amplia representatividad regional. En la construcción de esos procesos están —entre otros— senadores como Iván Cepeda y Carolina Corcho, y representantes como Heráclito Landinez y Gabriel Becerra.

Para consolidar estas apuestas se han dado varias reuniones directas con Petro, quien esta semana regresó a Colombia luego de su paso por México y Bélgica. Estos viajes levantaron polémica porque el exmandatario está en la llamada lista Clinton (Ofac) por presuntamente haberse beneficiado de actividades irregulares que se habrían permitido durante su paso por la Casa de Nariño; la tesis y la sanción son del Estados Unidos del presidente Donald Trump.

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A Petro le han propuesto apostar de nuevo por el Palacio de Liévano, mientras que fichas como María José Pizarro y Gustavo Bolívar irían por la Gobernación de Cundinamarca. Y al exministro Armando Benedetti, también sancionado en la lista Ofac, le han planteado que aspire a la alcaldía de Barranquilla. En todo caso, la apuesta por las calles y aprovechar marchas estudiantiles y sindicales con el fin de hacer campaña, como ya pasó en 2022, será reeditada para buscar de nuevo poder regional en los comicios del próximo año.

¡@petrogustavo esta con los jóvenes de Ciudad Bolívar y exige que sus vidas se respeten!



La muerte de Donovan Balanta Paz, tras un procedimiento de la Policía de Soacha en Caracolí, exige justicia. Su familia denuncia golpes, descargas eléctricas y racismo. Siete uniformados ya… https://t.co/momfnuO6i1 — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) September 23, 2026

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