De la Espriella, Cristo, Cepeda y lo que pasa con las consultas interpartidistas de marzo

Los candidatos Abelardo de la Espriella, Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda representan orillas distintas del debate electoral actual. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas de las inscripciones para candidatos al Congreso, cuyo primer plazo se vence este 8 de diciembre, también se han comenzado a dilucidar quiénes son los candidatos que aspiran a ser parte de las consultas interpartidistas que se darán el 8 de marzo de 2026, día en el que también se eligen a los nuevos integrantes de Legislativo.

De hecho, este proceso no ha estado exento de polémicas, pues luego de que se confirmara que el abogado Abelardo de la Espriella no participará en ninguna de estas consultas, se conoció que en las toldas del Centro Democrático —liderado por el expresidente Álvaro Uribe— hubo molestias.

Más información: Exigen explicación: Colombia no apoyó exigencia a Rusia para regresar “niños ucranianos secuestrados”

Esto llevó a que el candidato, hiciera pública una carta que le envío al mandatario, en la que explica sus razones de por qué no iría a estas interpartidistas, lo cual, aseguró, no implica que haya ruidos con el principal líder de la oposición.

“Nuestra disparidad de criterios en esta ocasión obedece a un asunto de forma y no de fondo, porque ambos defendemos los principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad”, precisó De la Espriella.

Es de su interés: Gobierno Petro salió en defensa López: La U dejó sin aval al presidente de la Cámara

Por otro lado, el ex ministro del interior Juan Fernando Cristo, que este fin de semana también inscribió las listas al congreso de En Marcha, su partido, hizo pública una carta en la cual dijo quiere hacer parte del llamado Frente Amplio, una coalición de izquierda y centroizquierda que hará su propia interpartidista.

“Siempre defendiendo los principios liberales, la socialdemocracia y avanzando en la conformación de una coalición de centro o de centroizquierda”, precisó Cristo sobre cómo abordarán desde En Marcha las interpartidistas de marzo.

Otras noticias: Cabildeo diplomático y escenario electoral: esto es lo que sacude el diálogo entre Bogotá y Washington

En una orilla similar se puso la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien también entregó ante los organismos electorales una comunicación en la que afirmó que quiere hacer parte de las consultas interpartidistas del 8 de marzo próximo.

“Estamos convenidos en Imparables que este es el camino de liderazgo constructivo que espera de nosotros la ciudadanía para sacar a Colombia de las dificultades que atraviesa y para honrar el anhelo de cambio, calidad de vida y tranquilidad que expresan los colombianos en todas las regiones”, precisó López en su misiva.

Esta es la carta que le envié hace dos días al presidente Álvaro Uribe, informándole las razones que tengo para no participar en la consulta interpartidista.



Contrario a lo que han dicho algunos medios y periodistas, no existe ningún problema, molestia o discusión entre los dos… pic.twitter.com/rCDWNo1sfw — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) December 6, 2025

Otro de los candidatos que ya hizo pública su intención de estar en las interpartidistas de marzo es el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien tiene aval de Verde Oxígeno y ADA. De esta tendencia igualmente se han expresado en la misma vía la periodista Vicky Dávila, el exconcejal Juan Carlos Oviedo y —entre otros— el exsenador David Luna.

En un sentido similar se expresó el senador Iván Cepeda, el candidato de la reelección del petrismo, quien está avalado por el Pacto Histórico y también quiere estar en las consultas de marzo. Un una línea igual en este sector está el exembajador Roy Barreras.

La primera fuerza en el Congreso👇🏻✊🏼 https://t.co/ZA2DWfEKvi — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) December 6, 2025

Y así como estos hay otros candidatos que también están buscando espacio para estas consultas que, de acuerdo con el calendario electoral, tienen inscripciones hasta el 22 de diciembre y se contará con un periodo adicional para modificar este tipo de intenciones.

💪🏼¡Gracias a las mayorías, lo logramos!

💜 El próximo 10 de diciembre vamos a inscribir nuestra candidatura con 1.2 millones de firmas que recogimos en todos los rincones de Colombia. Empieza un nuevo capítulo y las mujeres somos las protagonistas de esta transformación, por eso… pic.twitter.com/t2MKZ3q9EU — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) December 5, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.