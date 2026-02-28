“Colombia no puede ser ajena”: Canciller Villavicencio condena ataques a Oriente Medio

Canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este sábado en la tarde la canciller Rosa Villavicencio se pronunció respecto a los ataques por parte de Estados Unidos e Israel a Irán -que ya dejan más de 200 muertos-. Durante su intervención la ministra de Relaciones Exteriores, aseguró que Colombia rechaza “de manera categórica” la escalada de violencia en Oriente Medio y exige protección inmediata para la población civil.

“Colombia no puede ser ajena a las circunstancias con las que hoy despertamos en el panorama internacional y rechaza cualquier acción armada que profundice la inestabilidad regional y ponga en riesgo a la población civil en Oriente Medio. El uso de la fuerza solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento de quienes no participan en las decisiones polí ticas ni militares. Son las familias, los niños, las mujeres y los trabajadores, quienes pagan con su vida y su dignidad las consecuencias de esta confrontación”, precisó Villavicencio.

Además, agregó que, tal como lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro, “Colombia invoca el cese inmediato de las hostilidades y el respeto estricto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. La protección de la población civil no es opcional: es una obligación jurídica y moral”.

Por su parte, el presidente Petro se ha mantenido activo en sus redes sociales condenado el ataque. La primera de sus manifestaciones fue este sábado en la mañana cuando aseguró que “Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad”.

Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy.



Es la paz del mundo la causa común de la humanidad.



La paz y la vida son los fundamentos de la existencia.



Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial.



No pueden… https://t.co/CARXiUJPXO — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2026

Este sábado en la madrugada Estados Unidos e Israel atacaron a Irán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió devastar el Ejército iraní, eliminar su programa nuclear y lograr un cambio en su gobierno. El mandatario llevaba días amenazando con ejecutar un ataque, pero, según él, iba a ser algo limitado, con la idea de llevar a Teherán a aceptar las condiciones estadounidenses de un acuerdo que restringiera su programa nuclear.

Sin embargo, se ha reportado que el contraataque iraní tuvo como blanco las instalaciones militares estadounidenses en la región, incluida la base aérea Al Udeid en Catar, la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, la base aérea Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos y la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin. Hasta el momento se han reportado más de 200 muertos.

Lea las declaraciones completas de la Cancillería:

