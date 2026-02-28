Publicidad

Se conocen dos nuevas encuestas: ¿cómo le va a Cepeda, De la Espriella y otros?

Las encuestas Guarumo (El Tiempo) y AtlasIntel (Semana) muestran sus mediciones a una semana de las elecciones legislativas. Esto arrojaron los datos.

Redacción Política
28 de febrero de 2026 - 04:57 p. m.
Aspirantes a la presidencia Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Foto: Archivo Particular
Tras la encuesta que posicionó a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López como punteros, otras firmas especializadas han publicado nuevos sondeos que podrían alterar el panorama electoral. Las campañas analizan estos números y proyectan datos para medir fuerzas de cara al primer llamado a las urnas el 8 de marzo, que también servirá como vuelta anticipada de las presidenciales. Este sábado 28 de febrero, faltando ocho días para las elecciones legislativas Guarumo (El Tiempo) y AtlasIntel (Semana) publicaron los resultados de sus mediciones.

En cuanto a Guarumo-EcoAnalítica, la encuesta financiada por la casa editorial El Tiempo, el sondeo arrojó a Iván Cepeda como el puntero con un 31,7 %; a Abelardo de la Espriella como el segundo con 22,6 %; a Paloma Valencia como la tercera con 10 %; a Claudia López de cuarta con 5 % y a Sergio Fajardo de sexto con 3,6 %.

Por su parte, en cuanto a las consultas interpartidistas, la del centro (Consulta de las soluciones), arrojó a López como la posible ganadora con un 89,6 % de la intención de voto, mientras que Leonardo Huerta presentó solo el 10,4 %. En la llamada Consulta por Colombia (derecha) el sondeo puso a Paloma Valencia (40,6 %) como la ganadora, seguida de Juan Manuel Galán (11,9 %) y Vicky Dávila (11,9 %). Por último, la consulta de la izquierda (Frente por la Vida) arrojó a Daniel Quintero como el puntero con el 47,6 %, seguido de Roy Barreras (32,5 %) y Martha Viviana Bernal (8,1 %).

Vea aquí la ficha técnica de la encuesta:

Por otro lado, las mediciones de la encuesta Atlas, financiada por la Revista Semana, arrojaron también a Cepeda como el puntero en la intención de voto de las presidenciales con un 34,0 % de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella (31,9 %), Sergio Fajardo (6,3 %), Paloma Valencia (3,9 %) y Vicky Dávila (1,9 %).

Respecto a los posibles resultados de las consultas, el sondeo arrojó a Paloma Valencia (36,7 %) como la puntera en la consulta de la derecha, en segundo lugar Vicky Dávila (11,3 %) y en tercer lugar Juan Daniel Oviedo (9,3 %) y en la consulta de la izquierda se ubica en primer lugar Daniel Quintero (20,6 %), seguido por Roy Barreras (15,3 %) y Martha Bernal (2,8 %).

Conozca aquí la ficha técnica de la encuesta:

Cabe mencionar que la primera encuesta en salir fue la Invamer, financiada por Noticias Caracol y Blu Radio, arrojó que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tiene una favorabilidad del 37,1 %, seguido por Abelardo de la Espriella con el 18,9 %, Claudia López con el 11,7 %, Paloma Valencia con el 10 % y Sergio Fajardo con el 6,6 %. En cuanto a las consultas, la sorpresa en el Frente por la Vida, del oficialismo, fue que Daniel Quintero apareció liderando con un 68,1 %, seguido por Roy Barreras con un 23,3 %.

