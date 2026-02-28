Cierre de campañas: Cepeda y Galán acompañaron eventos de sus listas al Congreso

Candidatos Iván Cepeda y Juan Manuel Galán. Foto: Archivo Particular

Ad portas de la prohibición de proselitismo electoral de cara a las elecciones legislativas, que serán el próximo fin de semana, candidatos a la presidencia acompañan el cierre de campaña de las listas al Congreso de sus partidos. Desde el viernes y hasta el domingo los partidos políticos y sus presidenciables se encuentran en pro del cierre de campaña legislativa y de consultas.

Tanto Iván Cepeda (Pacto Histórico) como Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) acompañaron estos eventos el viernes en horas de la tarde. Cepeda lo hizo desde la Plaza de Bolívar junto a las cabezas de lista a Senado y Cámara, Carolina Corcho y María Fernanda Carrascal, respectivamente. Durante el evento, el candidato se refirió a los resultados más recientes de las encuestas, donde está posicionado como el puntero de las mediciones. “Llegamos a este punto encabezando todas las encuestas. Tendremos una gran bancada parlamentaria. Tenemos la posibilidad real de triunfar el 31 de mayo en primera vuelta”. Y agregó: “Vamos a practicar la austeridad republicana, lo cual significa que la primera medida de gobierno, que firmaré aquí en esta plaza cuando sea elegido presidente, será rebajar mi salario y el de todos los funcionarios del alto gobierno”.

Por su parte, Juan Manuel Galán, cerró su campaña a las consultas interpartidistas -de las que hace parte en el grupo de la llamada Gran Consulta por Colombia- y de las listas al Congreso desde el G-12. Durante el evento Galán se refirió a la política de paz total promovida por el gobierno Petro: “Mi primera decisión, si los colombianos me eligen presidente, es acabar con la llamada paz total, que solo ha servido para debilitar a la Fuerza Pública y empoderar a los delincuentes: vamos a activar todas las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales y a recuperar la inteligencia que hoy está en manos de los criminales”. Además, agregó, respecto al sistema de salud que “es indispensable pagar las deudas del sistema de salud, que pasan de COP 15 billones, y garantizar, en un término de 100 días, las acciones para reanudar la atención oportuna a los pacientes y la entrega rápida de los medicamentos”.

En esta misma línea, el candidato de Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella, acompañará el cierre de las listas al Congreso de su partido desde Bogotá, específicamente en la Plaza de Suba en horas de la tarde. Además, este domingo se espera también el cierre de las listas del Centro Democrático, que se hará en un evento al que asistirá la candidata del partido, Paloma Valencia. Por su parte, Sergio Fajardo fue el primero en acompañar el cierre de la campaña de Dignidad y Compromiso junto a Jorge Enrique Robledo, el pasado 26 de febrero.

