Soberanía, armas y periodo presidencial: así se reaccionó a nueva amenaza de Trump a Petro

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, “no durará mucho tiempo” por tener en el país “fábricas de cocaína por todos lados”, desde el Gobierno, sectores políticos y otras voces comenzaron a pronunciarse sobre estas afirmaciones. La generalidad es el rechazo a una posible intervención en territorio nacional, recordando que el periodo de la actual jefe de Estado termina el 7 de agosto.

La Cancillería de Rosa Villavicencio emitió un comunicado en la madrugada de este lunes, en el cual asegura que Colombia es un Estado soberano y que por lo mismo se debe respetar su democracia. Además, insistió en que hay un respaldo a quien actualmente lidera la Casa de Nariño.

Comunicado oficial de la Cancillería de la República de Colombia 🇨🇴



Consulte aquí la información completa ⬇️https://t.co/UmBU7jxp3r pic.twitter.com/62VeyHdsKD — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 5, 2026

El Presidente de la República de Colombia ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la Jefatura del Estado conforme al orden constitucional vigente. Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El propio presidente Petro, a través de sus redes sociales, ratificó este mensaje, señalando que su elección se dio en las urnas y que por lo mismo se debe respetar la voluntad popular. También advirtió que no tiene ninguna relación con sectores del narcotráfico y que de ser necesario volvería desde la clandestinidad a empuñar las armas; fue guerrillero del extinto M-19.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular. Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo el jefe de Estado.

Desde el pasado 3 de enero, cuando a través de una intervención militar Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro en Venezuela y lo extrajo para responder por narcotráfico ante una corte federal en Nueva York, el presidente Petro ha sido crítico de ese paso e incluso ha advertido que la gente debe salir a las calles a defender la soberanía, tanto en el país vecino como aquí mismo en territorio nacional.

Incluso, para este lunes pidió que se reuniera el Consejo de seguridad de Naciones Unidas para analizar las implicaciones que tienen las órdenes de Trump y este domingo, también por petición de Colombia, se reunió de forma extraordinaria la Celac, pero no se llegó a ningún acuerdo en torno a si rechazar o no de forma conjunta la operación militar que terminó con el derrocamiento del líder del régimen.

En medio de este nuevo escalamiento de la tensión entre Colombia y Estados Unidos se han dado otras reacciones de diferentes sectores políticos. Desde el lado del oficialismo se ha rechazado con fuerza lo que se considera es una amenaza de Trump contra Petro y la soberanía nacional.

“Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo, o influir en las elecciones de este año en Colombia. No somos una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. No nos sometemos servilmente a ninguna clase de supremacismo imperial y autoritario”, precisó el senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la izquierda que rodea al presidente Petro.

EXIJO RESPETO PARA EL PRESIDENTE PETRO Y PARA EL PUEBLO COLOMBIANO



Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro Jefe de Estado, @petrogustavo y contra el pueblo colombiano. Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 5, 2026

En ese mismo sentido se pronunció la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien advirtió que “si se atenta contra el presidente democráticamente electo por el pueblo colombiano, la responsabilidad recaerá enteramente sobre la derecha apátrida de este país. Congresistas y candidatos que hacen lobby con mentiras para consumar la mayor afrenta contra la soberanía nacional desde nuestra independencia”.

Y desde la oposición advirtieron que la derrota de Petro se debe dar en las urnas y que su periodo constitucional termina el 7 de agosto. Además, que para eso ya el próximo 8 de marzo se elegirá un nuevo Congreso y el 31 de mayo se dará la votación de la primera vuelta presidencial.

“Presidente Trump, el pueblo colombiano derrotará a Petro, sus herederos y a los criminales, en las urnas el próximo mayo. Colombia cree en la libertad y la democracia”, precisó el exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón, aspirante presidencial de un sector de la derecha.

En un sentido similar se pronunció Abelardo de la Espriella, otro de los candidatos que por firmas tiene la oposición a la actual administración: “Petro tiene que irse el 7 de agosto como manda la constitución. Si no lo hace, somos los colombianos quienes tenemos que sacarlo de la mano con la Fuerza Pública, porque a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza. Más bien, que el gobierno de los Estados Unidos vaya organizando el indictment, que yo, como presidente, estaré gustoso de extraditar a Petro para que pague por todos sus crímenes”.

Petro tiene que irse el 7 de agosto como manda la constitución. Si no lo hace, somos los colombianos quienes tenemos que sacarlo de la mano con la Fuerza Pública, porque a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza.



Más bien, que el gobierno de los Estados Unidos… https://t.co/s2bY5tnLp6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 5, 2026

En cuanto a la precandidata Vicky Dávila, esta catalogó la situación como algo supremamente grave. “Desde el 7 de agosto trabajaremos con el Gobierno de EEUU. Presentaremos un plan Colombia 2.0, se reactivará la cooperación judicial y en inteligencia, el reentrenamiento de las tropas y el re equipamiento”, expresó.

Por su parte, la precandidata Claudia López sostuvo que “quién gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos”, recordando que las elecciones de Gustavo Petro fueron libres y democráticas. “Sostener dictablandas y atacar democracias es una acción política absurda e inaceptable de Estados Unidos para Colombia, Venezuela y Latinoamérica” concluyó López.

Quién gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos.

El presidente @petrogustavo ganó unas elecciones libres y tiene un mandato constitucional. Este año decidiremos en las urnas qué rumbo y a cargo de qué liderazgo avanza Colombia.

Sostener dictablandas y atacar democracias… https://t.co/K61G2QUcck — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 5, 2026

La relación entre Colombia y Estados Unidos está en uno de los puntos más tensos de su historia por cuenta de las diferencias tanto ideológicas como en su visión de combatir el narcotráfico que tienen Petro y Trump. Sin embargo, solo hasta este punto se llegó a hablar de una posible intervención, lo cual sucede a menos de tres meses de que se dé la primera gran cita a urnas que tiene el país.

