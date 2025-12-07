Colombia destacó respaldo de un sector del Congreso de España en medio de tensiones con Estados Unidos

La canciller Rosa Villavicencio y el presidente Gustavo Petro durante un encuentro público. Foto: Juan Diego Cano

Tanto el presidente Gustavo Petro como la canciller Rosa Villavicencio destacaron este sábado una comunicación que llegó desde el legislativo de España, en la cual un sector de parlamentarios afines a la izquierda salieron en defensa del mandatario colombiano y rechazaron su inclusión en la llamada lista Clinton.

La misiva está fechada del 3 de diciembre desde el Congreso de los Diputados expresa solidaridad con el jefe de Estado en este punto, pero también advierte que es necesario que se desarrolle la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, y que, para diversos sectores, se ha venido estancando.

“Rechaza cualquier intento de desestabilización en Colombia, especialmente intervenciones extranjeras que amenazan la paz y la vida de la ciudadanía colombiana en el Caribe y en el Pacífico”, se lee en el acta legislativa.

Y se agrega en otro apartado: “Insta al gobierno de España a trasladar al gobierno de Colombia, por los causes oportunos, la necesidad de continuar con el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana”.

Esta comunicación fue destacada de inmediato por el gobierno colombiano, cuya cúpula advirtió que es un respaldo a las políticas internas que se vienen ejecutando.

“Recibo con agrado el apoyo con el que me digna el Congreso de los Diputados de España”, precisó Petro. “Apoyo del parlamento español al gobierno democrática mente elegido del presidente Gustavo Petro. Rechaza su inclusión en la lista OFAC”, agregó Villavicencio.

Esta documentación se conoce en momentos en que la tensión entre Bogotá y Washington está en un punto muy alto por cuenta de las diferencias ideológicas entre Petro y el magnate republicano Donald Trump, así como por los intentos de intervención de la potencia norteamericana en asuntos de naciones soberanas.

