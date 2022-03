Colombia solicita a ONU que contacte a presidentes de Ucrania y Rusia

La resolución fue aprobada con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Foto: Cortesia

Esta semana, la Asamblea General de la ONU se reunió de manera excepcional para tratar la invasión de Rusia a Ucrania, conflicto que completa ya siete días de ataques. La sesión extraordinaria concluyó este miércoles y dio como resultado una resolución que le exige a Rusia cesar la arremetida en suelo ucraniano mediante el retiro de sus tropas.

(Lea: Asamblea General de la ONU “exige” a Rusia cesar la guerra en Ucrania)

En la sesión participó Colombia a través de la voz de la canciller Marta Lucía Ramírez. 141 naciones (incluida Colombia) aprobaron la resolución, en contraste con las 35 abstenciones y los cinco votos en contra de la misma.

Colombia respaldó la decisión e instó a que se inicie de manera urgente un equipo de la ONU que promueva la mediación entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, se propuso como país para sumar sus esfuerzos para dicho cometido. “Colombia ofrece todos sus esfuerzos y capacidades de mediación y negociación para construir bajo los auspicios medidas de confianza que conduzcan a solucionar las diferencias entre Ucrania y Rusia”, dijo Ramírez en su intervención.

(Más: “Sanciones tímidas han demostrado fracaso en algunos casos”: Ramírez sobre Rusia)

Asimismo, resaltó que dicho grupo debe servir no solo para solucionar las diferencias entre los países en conflicto, sino también para que este garantice el cabal cumplimiento de los acuerdos de Minsk, “bajo la condición de que cesen de inmediato las acciones militares”. “Esa es la verdadera prueba de cuál fue el motivo que nos convocó a esta Asamblea extraordinaria”, agregó.

Ramírez se mantuvo en lo que dijo ayer e, incluso, amplió su solicitud a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas: “Colombia solicita al secretario general de las Naciones Unidas que contacte a los presidentes de Ucrania y Rusia para crear el grupo de mediación para que destine esfuerzos para el diálogo y el señor secretario pueda comunicar al mundo que la acción militar ha quedado suspendida”.

En su intervención, la también vicepresidenta insistió en que tanto el voto de Colombia como sus palabras no son contra el pueblo ruso, pues el aporte de Rusia en diferentes materias ha sido vasto, sino contra “un liderazgo que deliberadamente ha decidido ubicarse al lado equivocado de la historia, por nostalgia personal y delirante de un pasado imperial que no volverá, porque los ciudadanos demócratas y libres del mundo y de la propia Rusia, no lo quieren”, señaló.