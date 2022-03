“Sanciones tímidas han demostrado fracaso en algunos casos”: Ramírez sobre Rusia

Marta Lucía Ramírez ante la ONU Foto: Cortesia

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, se unió a las voces que rechazan la guerra que inició Rusia hace seis noches en tierra ucraniana y que ya ha dejado cerca de 500.000 ucranianos refugiados en países fronterizos.

Este martes, en la sesión extraordinaria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Ramírez enfatizó que los ataques y amenazas de Vladimir Putin, presidente de Rusia, desconocen los acuerdos de Minsk, de 2014, viola el derecho internacional y los principios fundacionales de las Naciones Unidas.

En ese sentido, expresó que lesiona gravemente a un país miembro del organismo internacional, entre otras cosas porque, al promocionar la separación deliberada de las áreas de Donetsk y Luhanks. “Colombia reitera su solidaridad con la valentía del pueblo y el gobierno de Ucrania que afrontan esta agresión injustificada y no provocada, que causa un sufrimiento humano como no veíamos desde la segunda guerra mundial. Ninguna nación pude permanecer indiferente frente a este drama, que amenaza la paz y la seguridad internacional”, mencionó la alta funcionaria.

Además, recalcó que la arremetida de Putin a la nación que gobierna Volodímir Zelenski generará no solo el éxodo masivo que ya está presenciando el mundo, sino también una crisis migratoria que impactará a toda Europa.

Puntualizó sobre el golpe económico de este nuevo conflicto en los mercados del mundo, como el aumento de los productos básicos energéticos, los alimentos, el desabastecimiento y el crecimiento de la inflación, todo esto a dos años de la pandemia del COVID-19.

No obstante, Marta Lucía Ramírez declaró que las penalidades graduales han demostrado anteriormente que no son suficientes para desescalar la violación de derechos humanos y a la soberanía de los pueblos. “Las sanciones tímidas y graduales ya han mostrado su estruendoso fracaso reciente en algunos casos, de todos conocidos. En algunos países latinoamericanos, se ha traducido en la creciente violación de los derechos humanos, la restricción de las libertades políticas y la libertad de expresión, en regímenes totalitarios que carecen de un Gobierno elegido democráticamente por sus ciudadanos”, manifestó ante la ONU.

A pesar de esta crítica, aplaudió lo que hasta ahora se ha hecho para frenar al gigante euroasiático de mayoría étnica eslava, como “la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación en relación con posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio que se hayan podido cometer en territorio de Ucrania”.

Finalmente, reiteró que el diálogo es la única vía para terminar este conflicto que sorprendió a occidente, un proceso que, a su juicio, debe contar con el acompañamiento del secretario general dela ONU, Antonio Guterres. de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Pidió al mundo rechazar la guerra entre ambas naciones para no volver al pasado y poder continuar con la agenda del desarrollo.

“Resultaría inaceptable que, en las actuales circunstancias, con una pandemia inconclusa, el mundo deba regresar a una carrera armamentista dejando de lado la agenda de desarrollo. Debemos continuar, por el bien de la humanidad, con la agenda del cambio climático, la equidad de género, la transición energética, la reducción del hambre en el mundo, la lucha contra la pobreza y la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible. La Federación Rusa no pude devolver el tiempo buscando una agenda regresiva en la que grandes imperios florecían a costa de imponerse sobre los derechos de los pueblos. ¡El mundo no quiere y no va a aceptar este retorno al pasado!”, concluyó.