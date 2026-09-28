Colpensiones al tablero y proyecto sobre sanciones de JEP: esta es la agenda del Congreso

Varios funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella pisarán el Congreso esta semana para debates de control político e incluso reuniones con bancadas para presentar su paquete de proyectos legislativos. Mientras el debate del presupuesto sigue su trámite en las plenarias, en las comisiones siguen citando a ministros y directores de entidades para conocer los alcances de sus solicitudes presupuestales.

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En el Senado, la Comisión Primera tiene previsto discutir este martes el proyecto para "establecer una revisión automática judicial para miembros de la fuerza pública sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz". La iniciativa es de la autoría del Centro Democrático y plantea que ese examen esté a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podría confirmar, modificar o revocar las decisiones.

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CENTRO DEMOCRÁTICO REFORMA A LA JEP



Proponemos a través de un Acto Legislativo fortalecer las garantías y la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP.



Aquí el hilo de los hechos de los que nadie habla y… pic.twitter.com/jNGZbfv88n — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 23, 2026

Incluso, a esa misma célula legislativa llegará un proyecto para cambiar la Constitución y agregar entre las atribuciones del Senado "autorizar al Gobierno para declarar la suspensión o ruptura de relaciones con otros Estados". En la ponencia se cita la decisión anunciada el pasado 24 de mayo de 2024 por el entonces presidente Gustavo Petro, "adoptada de manera unilateral por el Ejecutivo, sin participación previa de otras instancias del Estado ni evaluación institucional conocida sobre sus efectos económicos, comerciales y de cooperación en seguridad".

Para ese mismo día está citada la Comisión Accidental Bicameral para el Seguimiento y Acompañamiento a la Atención de los damnificados por el terremoto en San José del Palmar (Chocó). Allí están citados los ministros Miguel Gómez (Hacienda) y Paola Holguín (Cultura), así como el director de Invías, Juan Camilo Ostos.

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El miércoles se espera que la nueva presidenta de Colpensiones, Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea. La abogada asumirá la presentación de su antecesor, Carlos René Montoya, a quien el presidente De la Espriella le pidió la renuncia tras las críticas que generó su paso por la Comisión Séptima del Senado.

Beatriz Eugenia Vélez es la nueva presidenta de Colpensiones.

En la Cámara de Representantes están previstos varios debates de control político. Este martes aterrizará en la Comisión Segunda el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, para responder por sus necesidades presupuestales para 2027. En la Quinta estarán los ministros Gómez y María Nohemí Arboleda (Minas), así como la superintendenta de Servicios Públicos Domiciliarios (e), María Rocío Cortés, y el agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla, para rendir un informe frente a la crisis energética en el departamento de La Guajira. En la Sexta estará el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para presentar el proceso de empalme de su cartera.

La reanudación de la aspersión con glifosato también estará en la agenda. En la Comisión Quinta están citados este miércoles los ministros Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), Fabio Arjona (Ambiente) y Ana María Vesga (Salud) para detallar las acciones relacionadas con esa orden desde la Casa de Nariño.

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