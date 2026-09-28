Arrancan las "Milagro Weeks" lideradas por José Manuel Restrepo: así funcionarán

Luego de una semana con extensas y numerosas reuniones en el marco de la Asamblea General de la ONU el "vice", como jefe de la delegación, tuvo…

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció este lunes el inicio de la estrategia de las "Milagro Weeks", un plan específicamente delineado por el segundo al mando del gobierno de Abelardo de la Espriella con el que busca mayores inversiones de exterior en Colombia. Según resaltó Restrepo, la primera edición de esas jornadas enfocadas en el apartado comercial tendrá lugar en Nueva York.

Luego de una semana con extensas y numerosas reuniones en el marco de la Asamblea General de la ONU el "vice", como jefe de la delegación, tuvo acercamientos con sectores de la banca internacional y empresas privadas a las que motivó para un acercamiento comercial en Colombia e instó para aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura, energía, minerales raros, turismo y tecnología. Ese plan ha sido, además, estructurado junto con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín y el propio presidente De la Espriella.

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De acuerdo con la oficina de Restrepo, la primera jornada de las "Milagro Weeks" se realizará el 16 de noviembre en Nueva York y será liderada personalmente por el vicepresidente en compañía del ministro Gómez Amín. Todo estará supervisado desde Colombia por el presidente Abelardo De La Espriella. Allí se presentaría "un portafolio de 176 proyectos, 37 de ellos prioritarios, en sectores estratégicos como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología".

Su anuncio llega tras más de 300 conversaciones sostenidas con inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales la semana pasada en esa ciudad. "El Gobierno busca convertir el interés internacional por Colombia en inversión, nuevos proyectos, empleo y oportunidades para los colombianos", asegura la Vicepresidencia. Esa estrategia, además, tiene como fin establecer una conexión directa entre los más grandes sectores económicos y las regiones con mayor potencia de atención y crecimiento en el país.

¡En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella estamos ad portas de la primera Milagro Week! 🇨🇴🗽



Desde el próximo 16 de noviembre, Nueva York será el escenario donde le mostraremos al mundo por qué Colombia es un gran destino para invertir.



Más inversión extranjera se… pic.twitter.com/qqYAKfTdj5 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 28, 2026

“Queremos que el interés por Colombia se convierta en capital efectivo, proyectos, obras y empleo. La Milagro Week será el espacio para llevar nuestros proyectos directamente a quienes tienen la capacidad de invertir y demostrarles que Colombia tiene oportunidades, talento y proyectos para crecer”, afirmó el vicepresidente Restrepo. "La agenda estará orientada a generar conexiones directas con inversionistas, fondos y empresas con capacidad de financiar y desarrollar proyectos en el país", dice el comunicado de Restrepo.

En esa misma línea el ministro de Comercio señaló que "al final, las Milagro Weeks son inversión extranjera llegando a Colombia, inversión que se traduce en mayores oportunidades y empleo para los colombianos de a pie”. La estrategia también estaría alineada con el Banco de Proyectos del Gobierno para "conectar proyectos priorizados con fuentes de financiación y acelerar aquellas iniciativas que puedan generar crecimiento, empleo y desarrollo en las regiones". Ese banco es el que han recogido desde el Ejecutivo en las regiones con proyectos en fase tres y que tienen intención plena de entregar en los próximos años.

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