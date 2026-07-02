“El gobierno actual está dejando una herencia maldita”: José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, dialogó con El Espectador sobre cómo será la administación del mandatario entrante, Abelardo de la Espriella. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Exactamente, vicepresidente, ¿cuál es ese proceso que usted está ahora mismo liderando?

Estamos haciendo un empalme que es atípico en la historia de Colombia. Es una revolución en la manera como se hacen empalmes en nuestro país. Un empalme sin precedentes. Y sin precedentes, entre otras razones, porque nosotros arrancamos hace cerca de ocho meses. Con cerca de 530 personas empezamos a revisar 22 sectores de la sociedad. Esas 530 personas estudiaban detalle a detalle cada una de las entidades, de los ministerios. Llegaban a conclusiones que llamamos “Línea Base 1”. Y ahora, este martes, sumamos otras 700 personas que venían de las regiones; expertos, técnicos y protagonistas de estos procesos en regiones del país y así armamos un empalme de ya más de 1.300 personas.

¿Esa preparación para esta transición cómo la han materializado?

Esto nos ha permitido fortalecer la línea base, porque vienen nuevos conocimientos y aportes. Hemos recibido propuestas, ideas y realidades que nos comparten ciudadanos y muchas personas en este proceso de empalme. Es sin precedentes, también, porque es un empalme en donde el presidente Abelardo de la Espriella está haciendo un empalme territorial o regional y nosotros estamos haciendo este empalme, llamémoslo técnico. Todo es en paralelo. Quiere decir que hay una posibilidad de contacto con las gobernaciones, con los alcaldes, con los ciudadanos, sobre cómo se ve la perspectiva del gobierno actuando en región o no en región alrededor de esos temas de país. Y, simultáneamente, nosotros estamos recogiendo esta información. Es atípico también por la cantidad de personas. Nunca se había hecho un empalme de esa dimensión.

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¿Se trata solo de hacer un diagnóstico?

Es que también es atípico porque estamos siendo muy juiciosos, y muy rigurosos, con identificar esos casos en donde hay presuntas irregularidades o problemas o dificultades, de tal manera que nosotros profundizamos sobre esas realidades. Tendremos, además, una serie también de derechos de petición para tratar de recoger más información. Hoy puedo decir que el 75 % del empalme está prácticamente resuelto. Lo que viene de aquí en adelante es la interacción con el gobierno de turno; poder profundizar en estos temas, y llegar no solo a más conclusiones de lo que no se ha debido hacer, sino también llegar a conclusiones sobre lo que tenemos que hacer. Y es la plataforma estratégica, que es lo que viene a continuación.

¿Qué país han encontrado?

Hemos encontrado un país muy golpeado, un país en donde varios de los sectores tienen enormes dificultades. Colombia está en ciernes, con una crisis en materia energética. El gobierno actual está dejando una herencia maldita que es el apagón eléctrico. Estamos encontrando un país postrado en materia de finanzas públicas, en donde el déficit primario ha crecido en más de 10 veces en los últimos dos años; una deuda pública que tiene el dato más alto con relación al PIB en toda la historia de Colombia; un costo de endeudamiento brutal, que ha crecido más del 100 % en títulos TES en los últimos tres años y medio o cuatro años; un país que tiene una crisis en materia de salud de carácter humanitario, se está muriendo gente como resultado de no tener acceso a los medicamentos.

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Desde su óptica y la del gobierno entrante, ¿es un país en crisis?

Es un país en donde el gobierno apagó sectores clave como la construcción, la infraestructura, la minería, los hidrocarburos. Una realidad en materia de educación en la que la gente está perdiendo beneficios que tenía antes para el acceso a la educación superior. Enormes dificultades también en materia de relaciones internacionales. No es positivo lo que estamos viendo. Pero bueno, esa es la realidad del país y sobre esa realidad es que vamos a gobernar. Así que vamos a echar para adelante.

¿Le han intentado u ocultado información en este proceso de transición?

Hasta este momento, no. Por eso, hemos acudido en algunos casos a derechos de petición. Tal vez yo sí creo que hay unas cifras que no están reflejando la realidad. Y vuelvo sobre el ejemplo del déficit fiscal, porque todos sabemos que además de ese déficit fiscal que publicó el marco fiscal de mediano plazo, pues están las deudas en salud y esas no están registradas. Están las deudas en el sector de energía; están las deudas en materia en general del sector energético, que son complicadas. Hay necesidades en materia de recursos fruto de los valores de ejecución presupuestal de 2024 hacia atrás, que van a implicar una caja gigantesca y que obviamente hacen que realmente las necesidades de financiamiento del país sean superiores.

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¿Se necesita una reforma tributaria luego del 7 de agosto que ustedes asumen la Casa de Nariño?

Desde el primer momento hablamos siempre de un programa de ajuste fiscal. El programa de ajuste fiscal se relaciona con las decisiones que hay que tomar en la disminución del tamaño del Estado central; la mejor manera de hacerlo, y dependerá ya del equipo económico en cabeza de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda designado, se relaciona con las decisiones de implementación de la Ley del Sistema General de Participaciones. En el fondo, lo que debe buscar es entregarles las competencias a los entes territoriales, pero simultáneamente entregarles los ingresos, lo cual va a significar necesariamente una disminución del déficit central. Y, por ende, la disminución del tamaño del Estado central. Eso es indispensable.

¿Qué más asuntos se tocan en ese ajuste fiscal?

Lo otro es atacar la evasión, atacar el contrabando, atacar la corrupción, eventualmente gasto tributario, y la gran apuesta en crecimiento económico. Ahí vamos a encontrar un país postrado, un país que crece más del 50 % por estatización; es decir, por más y más Estado, por más y más burocracia estatal, por más y más tamaño del Estado; derroche público. Y la inversión privada con relación al PIB es hoy el peor dato en más de cuatro décadas en la historia de Colombia. Entonces, hay que volver a prender motores de la agroindustria, de los servicios basados en conocimiento, del turismo sostenible, de las energías, de los temas asociados al sector de economías digitales, de la industria misma, entre otros sectores.

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Ahora, vicepresidente, con toda claridad, ¿habrá o no reforma tributaria?

Un programa de ajuste fiscal.

Usted habla de una “crisis en materia de salud de carácter humanitario”. ¿Qué van a hacer para atenderla?

Siempre dijimos que había dos planes. Un plan a corto plazo por cerca de COP 10 billones, que tiene que atender dos problemáticas. La primera es que no suceda lo que hoy sucede con muchas personas, pues más de 1.000 personas cada año mueren porque no tienen acceso; pasó con Maicol Meléndez, en Soledad, Atlántico, quien murió porque no tuvo acceso a un tratamiento; Kevin Acosta, quien murió porque no tuvo acceso a un medicamento. Y como estos casos, repito, 1.000 personas anualmente mueren en el país. Eso es una crisis humanitaria. Se necesita parte de esos recursos para atender esa realidad, para que nadie se quede sin acceso a un medicamento. Y simultáneamente atender las necesidades del personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros, y en general personal técnico de salud. Muchos de ellos hoy no están recibiendo a tiempo sus salarios. Eso es una vergüenza.

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¿A qué se debe esa situación que describe?

Todo eso ha sido el resultado de ese “chu, chu, chu”, que aquí se materializó en esta problemática. Esa problemática merece una atención. Eso es lo que nosotros llamamos atención de urgencia. Es casi como las medidas de cuidado intensivo para un paciente que está en una situación muy golpeada. Simultáneamente, hay que lograr atender las necesidades estructurales; es decir, la lucha contra la corrupción en el sector, más atención primaria, promoción y prevención; un abordaje de cómo complementar la capacidad tecnológica del sistema para tener datos reales; y, en general, lograr fortalecer todos esos caminos para que el sistema pague las deudas históricas que ha tenido este sector. Pero si no solucionamos el problema de corto plazo, estamos frente a una crisis humanitaria.

¿De dónde salen esos COP 10 billones?

Esos COP 10 billones hay que encontrarlos en el presupuesto nacional, o a partir de las malas decisiones que se tomaron en la unidad de pago por capitación; o incluso en los problemas que hemos venido teniendo en recursos que se han incorporado para infraestructura hospitalaria y que no se han contratado, no se han asignado; o en decisiones equivocadas de la Adres. Ahí hay fuentes de recursos. Hay que arbitrarle recursos al sistema para atender los problemas estructurales y coyunturales.

Eso quiere decir que, desde su análisis, los recursos sí están, pero se debe reorganizar el sistema para ejecutarlos…

La idea es que salgan del mismo sistema de salud. Pero es que se han tomado decisiones equivocadas. Entonces, en la unidad de pago por capitación se incluyeron unos gastos que en realidad no estaban atendiendo realmente al sistema de salud. Tristemente se usaron varios de ellos para decisiones clientelares o politiqueras, como pasó con unos equipos básicos médicos en algunos casos que terminaron siendo la clientela política del político de región de turno. Eso no puede ser.

¿Usted denuncia que se hizo una suerte de campaña política con el sistema de salud?

Sí, una campaña política usando el sistema de salud.

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¿Realmente reciben un país con un riesgo de apagón?

Recibimos un país con apagón en ciernes. Es decir, la herencia maldita de Petro y de sus ministros de Minas es un apagón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todo lo posible para evitar que eso suceda. ¿Y en qué tenemos que trabajar? En todo; en acelerar los proyectos de generación y transmisión eléctrica, en la aceleración de las licencias ambientales. Avanzar rápidamente en las consultas a comunidades y hasta en cambiar el modelo para que el sector público juegue un papel más protagónico. Se pueden modificar los mecanismos de conexión a la red, donde hay una suerte de monopolio y ha habido dificultades. Hay que avanzar con más rigor técnico desde la CREG, la Comisión de Regulación en Energía y Gas; lograr una ventanilla única de atención a los proyectos de energía, pero también a los proyectos de gas, porque vamos a tener que acelerar “on shore”, “off shore”, todo en gas, porque si no hay gas no hay cómo prender las termoeléctricas y, en un escenario de niño, se necesitan las termoeléctricas. Es una batería de acciones de carácter urgente y prioritario en esos frentes.

El presidente electo se comprometió públicamente en que no habrá apagón. ¿Usted refrenda ese compromiso?

No cabe la menor duda, porque ese es nuestro compromiso con toda Colombia y para eso necesitamos acelerar una cantidad de proyectos que están ahí en ciernes. Pero lo que está claro es que dejaron un riesgo de apagón.

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Usted se posesiona oficialmente el 7 de agosto, ¿cuáles serán las primeras acciones de gobierno?

Ya llevamos trabajando en al menos los 100 días anteriores, no en medir lo que serían los primeros 100 días de mandato. Estamos trabajando en el marco de nuestro programa Arca de Noé, que básicamente es un programa que, como su nombre lo indica en esa sentencia bíblica, el arca se hizo antes de que llegara la tempestad. La tempestad es la herencia del gobierno de Petro. Para ese propósito, dentro del Arca de Noé, hemos venido diseñando un conjunto de decretos, eventualmente proyectos de ley que el país va a necesitar de cara al inicio del gobierno. Tenemos más de 90 decretos para implementar en las primeras semanas, buscando con ello responder a esa problemática.

¿Cuál sería uno de los focos de esos decretos?

Nosotros tenemos que citar, lo primero y lo antes posible, la asamblea de Ecopetrol para que en la primera reunión cambie a la junta directiva y la junta cambie de inmediato al presidente de Ecopetrol. No podemos seguir permitiendo que a Ecopetrol la destruyan, en términos operativos, financieros, de gobierno corporativo, y sobre todo de reputación. Y simultáneamente el gobierno tiene que expedir otros decretos encaminados a que se permitan de nuevo contratos de exploración de gas y de petróleo; que se permita la exploración no convencional con base en los pilotos que ha recomendado ya el Consejo de Estado. Es decir, hay que tomar decisiones en materia de seguridad energética. Lo mismo hay que hacer en salud.

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¿Son decretos para reorganizar el Estado que reciben?

Sí, porque en el fondo la percepción es que más que proyectos de ley nuevos, que seguramente se necesitarán, lo que ha habido es falta de gerencia. Y la falta de gerencia se soluciona muchas veces con actos administrativos, que son estos decretos. Pero también la falta de gerencia se soluciona con gerencia. Los problemas, por ejemplo, que hoy tiene el sistema de salud, en donde no hay acceso a medicamentos, no hay tratamientos que se realicen y hay cirugías represadas, o citas que no se conceden, son problemas que se solucionan con gerencia. Un buen superintendente o superintendenta de Salud tendría que estar semana tras semana viendo dónde estamos en medicamentos entregados, en citas concedidas, en tratamientos no realizados, en cirugías reprogramadas, y exigir cada semana avances en este frente.

Usted habló de “la disminución del tamaño del Estado central”. ¿Ya saben cómo y en dónde?

Lo está liderando el equipo del DAPRE. El programa de empalme con el DAPRE viene liderando ese proceso y seguramente habrá de darnos una idea de cuál debería ser la reestructuración del Estado y cómo eso se puede lograr.

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Pero algo de ese asunto en concreto ya deben tener delineado…

Pues les voy a dar un ejemplo: el Ministerio de la Igualdad.

Ese ministerio ya se acabó…

Claro, pero es que el gobierno no está cumpliendo. El gobierno lo que está haciendo es que está contratando a las personas del Ministerio de Igualdad en otras entidades, lo cual es un problema, porque eso lo que significa es que está haciéndole una burla a la Corte Constitucional. Eso no se puede permitir.

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Cuando se den esas fusiones o la “reestructuración del Estado”, ¿qué va a pasar con los trabajos de la gente que está en esas entidades que eventualmente desaparecen?

Lo que hay que hacer es un proceso de reorganización. Parte de ellos tendrían que ir, en el marco de la ley del Sistema General de Participaciones, a aspectos específicos cuando se entreguen las competencias a entes territoriales. Otros tendrán que abordar programas de recapacitación; otros tendrán nuestro respaldo a través del sector privado para encontrarles alternativas u oportunidades laborales. Lo que sí es cierto es que hay una cantidad de cargos que se crearon para hacer política. Los servidores públicos se nos están quejando de muchos cargos políticos, que se han venido introduciendo en las entidades del Estado y que simplemente ni siquiera van a la oficina. Esto es inaceptable, porque eso genera una profunda inequidad con los grandes servidores públicos que tiene Colombia.

Y, a propósito del empalme, ¿qué va a pasar con los USD 60 millones del BID?

Son recursos que van para todo este proceso de inicio técnico del gobierno. Estas entidades lo que hacen es un acompañamiento y un apoyo técnico al gobierno en marcha. ¿Y eso qué significa? Que son recursos que van a ir dirigidos a la manera como arranca el proceso de inicio del gobierno; es lo que ellos llaman proceso de empalme, en donde el gobierno necesita un acompañamiento técnico para definir las prioridades de cara a un Plan de Desarrollo; definir unas prioridades en materia de inversión. Entonces, se define ese esfuerzo. El gobierno necesita un acompañamiento técnico para hacer la reestructuración del Estado. Para eso es que son esos recursos y son muy valiosos, porque son de cooperación; no son reembolsables. Es a título gratuito que lo concede el Banco Interamericano de Desarrollo.

¿No es deuda?

No, para nada. No tiene nada que ver con deuda.

¿Cuál va a ser su rol específico desde el 7 de agosto?

Es un rol sin un cargo; es decir, yo no voy a ser ministro de nada. Un poco el acuerdo con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, es jugar un poco más libre. ¿En qué sentido? En que me puedo mover en distintos escenarios sobre la base de la solicitud y necesidad del propio jefe de Estado. En una primera etapa lo que me ha pedido es que ayude a conectar a Colombia y la política local con la política internacional; a conectar el equipo económico con su plan de ajuste fiscal y con su plan de crecimiento, y conectar con las calificadoras, con los inversionistas internacionales y con los multilaterales. Por eso, ya me he reunido con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, con el Fondo Monetario Internacional. También ayudo a conectar la política local de energía o de tecnologías con oportunidades de Colombia en cooperación e inversión en temas de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, de nuevas energías.

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¿Tendrá liderazgo en otros sectores desde que asuma el gobierno?

Es que también se trata de ayudar a conectar la Cancillería con una nueva forma de relacionamiento con los Estados Unidos. Se trata de cómo aprovechar los Estados Unidos para llegar a Venezuela y ser una fuente importante de relacionamiento con Venezuela y de generación de inversión en Venezuela para los inversionistas colombianos. También a conectar el Ministerio de Educación y el de Ciencia con los temas de innovación en el mundo y oportunidades en ese frente. Me ha pedido también que me aproxime también a las carteras de Educación y de Ciencia, dado la experiencia que yo he tenido en ese frente, para ayudar en ese programa de 0 a 5 años, en cómo mejorar la calidad docente, la calidad rectoral de los colegios oficiales, los programas de permanencia en educación básica, en educación superior; eventualmente en una modificación a la Ley 30 y en toda esta oferta nueva que tiene que hacerse del ICTEX para retornar con fuerza en este programa basado también en el mérito. Y la apuesta en ciencia, tecnología e innovación.

Mencionó a Estados Unidos, pero no a China. ¿Cómo será esa relación?

La relación con China hay que manejarla con sentido pragmático, como lo ha manejado siempre Colombia. ¿Qué significa? Diplomacia, diplomacia y más diplomacia. Y con sentido pragmático manejamos esa relación con China.

¿Qué le responde al senador Iván Cepeda tras el llamado que hizo a la “desobediencia civil”?

Es una vergüenza. Esa posición de parte de un senador electo es absolutamente vergonzosa. Es una posición que no representa a un demócrata. Es una posición que no se corresponde con la tradición que ha tenido Colombia siempre de ser la democracia más antigua y sólida de América Latina. Los colombianos tenemos públicamente que rechazar la actitud de alguien que se comporta de esa manera como el senador electo Iván Cepeda. Va demostrando un poco el talante de este gobierno saliente que no reconoció la elección sino más de una semana después, él mismo (Cepeda) más de una semana después y ahora, por lo visto, se arrepiente. Es una causa espuria, que ya está absolutamente demostrado que no tiene ninguna razón de ser, así lo dijo el Consejo Nacional Electoral y lo acaba de decir un tribunal de justicia. Entonces, por Dios, de verdad, aquí tenemos que ser serios. Este es un país democrático, en este país se respeta la democracia y me parece que terminar en esta circunstancia, en este berrinche antidemocrático y vergonzoso del senador Cepeda, es simplemente inaceptable.

¿Quién va a ser el líder de la oposición con el que ustedes interlocuten, el senador Cepeda o el saliente presidente Gustavo Petro?

La oposición habrá de definir cuál es su cabeza. Me imagino que deberá ser el senador electo Iván Cepeda, que es el que lleva la voz cantante de esa oposición. Ya veremos. Esa decisión no es nuestra, sino de la propia oposición.

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¿Con todos habrá diálogo?

Siempre habrá el respeto constitucional y legal a la oposición, que es natural. Nosotros somos demócratas y los respetamos en el marco de la Constitución y de la ley.

¿Qué va a pasar a partir del 7 de agosto?

Arranca la “patria milagro”, arranca el compromiso que teníamos con 13 millones de colombianos y, después de ganar, con los 50 millones de colombianos. Dijimos que gobernaremos para los que votaron por nosotros y para los que no votaron por nosotros, en ese propósito de recuperar la seguridad, de garantizar prosperidad, de atender a los más vulnerables de nuestro país. También de tener la conciencia de que Colombia tiene que recuperar el rumbo de un gobierno que gobierne con sentido de integridad y que entienda que este país puede llegar a ser esa “patria milagro”, eso que logró Corea del Sur, eso que logró también Singapur, que logró Chile, que han logrado países como Malasia y otros más. Una demostración de que nosotros, con la biodiversidad que tenemos, con el talento que tenemos y con las capacidades que tenemos en los territorios, lo podemos lograr. Para ese propósito, aquí va a haber un gobierno que va a gobernar.

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