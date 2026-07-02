Llegó al CNE la solicitud para reconocer la personería jurídica de Defensores de la Patria

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo reciben las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente del periodo 2026-2030. A su lado, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz (primero de izquierda a derecha), y el vicepresidente de esa misma corporación, Alfonso Campo (cuarto de izquierda a derecha). Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En medio de los ruidos que ha generado el proceso de empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, El Espectador conoció que llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud para que el movimiento con el que inscribió su candidatura se vuelva partido. Ahora, está en manos de la sala plena verificar los requisitos para definir si esa agrupación podrá recibir la personería jurídica.

De acuerdo con el acta de reparto de este 1° de julio, el expediente llegó al despacho del magistrado Alfonso Campo, quien viene del Partido Conservador y es, además, vicepresidente del órgano electoral. Lo que falta es que se estudie el documento y, a partir de ahí, presente una ponencia negando o aceptando la solicitud. Eso pasará luego a la sala plena, donde tendrá que recibir al menos seis votos.

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De acuerdo con el CNE, entre los requisitos para recibir la personería jurídica están, además de radicar la solicitud, presentar una copia de los estatutos, el acta de fundación, la lista de afiliados con prueba de designación de los directivos y un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento incluyendo su filosofía, sus principios y sus programas.

El artículo 108 de la Constitución Política indica, en esa línea, que solo se le podrá entregar a los grupos significativos de ciudadanos con una votación “no inferior al tres por ciento (3 %) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado”. De acuerdo con la ley, solo con representación en el Legislativo se puede lograr la personería jurídica.

“El CNE dispone de 30 días hábiles, después de presentada la solicitud, para efectuar el trámite de reconocimiento de personería jurídica y dicho trámite no tienen ningún costo”, indica la Registraduría.

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En todo caso, esta sería la segunda vez, en este siglo, que un movimiento significativo de ciudadanos logra un victoria en las elecciones presidenciales. El único caso previo había sido el del expresidente Álvaro Uribe en 2002 y a él se sumó este 21 de junio Abelardo de la Espriella, quien también contó con el aval del partido Salvación Nacional.

Para validar su candidatura, el hoy presidente electo anunció que presentó ante la Registraduría cerca de cinco millones de firmas bajo el comité promotor de Defensores de la Patria. Y bajo esas banderas, que el CNE también aprobó en su momento, fue que hizo su campaña, con la que recibió 12,9 millones de sufragios a favor en la segunda vuelta.

En todo caso, hay dudas sobre si se logrará ese proceso. El movimiento que hoy busca su personería jurídica no presentó una lista al Congreso, pues fue Salvación Nacional la que lo hizo y logró, en las votaciones del 8 de marzo, tres senadores (otro puesto se está peleando en el escrutinio) —Enrique Gómez, Sara Castellanos y Germán Rodríguez en firme, con Jhon Bermeo en veremos— y una representante, Carol Borda.

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