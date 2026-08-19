Comisión Tercera del Senado citará al Minhacienda para conocer sobre las finanzas del Estado

Miguel Gómez será el ministro de Hacienda del entrante gobierno. Foto: Archivo particular (resolución de la imagen escalada con herramientas de IA)

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Durante la sesión de este miércoles 19 de agosto de la Comisión Tercera del Senado, varios senadores citaron a un debate de control político al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar; y a otros altos funcionarios de esa cartera para revisar la situación fiscal que recibe la administración de Abelardo de la Espriella.

La proposición fue presentada por los senadores Cristian Garcés, María Angélica Guerra, Juan Carlos Garcés, Yesid Pulgar y otros senadores. Esta también incluye la citación de la directora de Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa; y al director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, César Augusto Arias.

El senador Cristian Garcés señaló que esta citación se hace para realizar un balance sobre como el nuevo gobierno encuentra las finanzas públicas: “como están los ingresos, los gastos, el nivel de endeudamiento del país, cómo piensa el nuevo gobierno afrontar los retos y problemas financieros de los colombianos”. También mencionó el papel que tendrá la administración entrante en las ciudades afectadas por el terremoto, que necesitarán entre 10 y 30 billones para reconstruir estas regiones.

“El reto económico es enorme, así que yo celebro que la comisión haya aprobado esta citación y quería adicionar que invitemos al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que no lo incluimos, y es una de las entidades que ha estado hablando de un hueco fiscal billonario para cerrar este año, por el cual nosotros tenemos que prender las alarmas y mirar cómo vamos a hacer con las discusiones que se nos vienen económicas en esta Comisión Tercera”, añadió el senador, recordando que el presupuesto del 2027 fue devuelto por las comisiones económicas semanas antes.

Esto ocurre tras la presentación del presidente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría del “Libro de la Verdad” en el que presenta una serie de denuncias sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro.

El Espectador pudo conocer que esta decisión se tomó luego de una reunión entre congresistas de La U, liberales y el Centro Democrático. En el Hotel Opera acordaron esta citación al ministro de Hacienda; también se habló de cómo van a manejar lo de la interparlamentaria de crédito público que se pidió desde esa cartera para ampliar el cupo de endeudamiento exterior.

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El pasado martes 11 de agosto, las comisiones económicas conjuntas del Congreso (Terceras y Cuartas de Cámara y Senado) aprobaron una proposición, que reunió las propuestas de varios parlamentarios, para devolver el proyecto del presupuesto 2027, radicado por el Gobierno Petro el 29 de julio. El objetivo es que la administración de Abelardo de la Espriella pueda reestructurarlo y radicar una nueva versión que incluya las correcciones que pidió el Legislativo.

El Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso un proyecto de presupuesto por COP 575,7 billones. El principal reparo de los congresistas a la iniciativa es que para financiar los gastos del próximo año faltaban COP 30,2 billones, aunque algunos sostienen que el hueco sería mayor.

A su vez, la senadora del Centro Democrático Zandra Bernal anunció un debate de control político en la Comisión Séptima para el Ministerio de Trabajo, el SENA, la UGPP y el DANE, con el propósito de revisar las cifras y la situación actual del mercado laboral colombiano. La congresista advirtió que existe una brecha entre los indicadores oficiales de desempleo e informalidad y cuestionó las condiciones en las que el gobierno saliente dejará el empleo en el país.

Esto transcurrió en la sesión de la Comisión Tercera del Senado:

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