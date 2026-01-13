Logo El Espectador
Vuelve el consejo de ministros de Petro, será sobre lucha contra el narcotráfico

Un nuevo encuentro entre altos funcionarios del Gobierno ocurrirá en la noche de este martes. Según la Presidencia, se presentarán “todos los logros” en materia de lucha contra las drogas.

Redacción Política
13 de enero de 2026 - 04:28 p. m.
El presidente Gustavo Petro ha hablado durante los consejos de ministros que suele liderar sobre cómo se puede enfrentar la ola de violencia que se ha vivido en el país.
Foto: Presidencia
Los consejos de ministros televisados del presidente Gustavo Petro vuelven tras más de un mes de pausa. Este martes está citado para las 7:00 p. m. un nuevo encuentro de altos funcionarios del “Gobierno del cambio” para discutir la lucha contra las drogas.

De acuerdo con la Presidencia, presentarán “todos los logros del Gobierno frente a la lucha contra el narcotráfico”. El último que se hizo televisado fue sobre el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, con fecha del 10 de diciembre.

Este encuentro ocurre en un momento clave. En lo que va de este año, el Estado fue sacudido por la noticia de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, a manos del Gobierno estadounidense en Venezuela. Eso generó coletazos en la política interna y, entre ellos, una llamada entre Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de los temores por la posibilidad de una invasión en territorio colombiano.

De esa conversación, que duró una hora, se concretó una fecha para un encuentro entre ambos. Será el primero tras los diversos choques entre los jefes de Estado, opuestos ideológicos.

En ese tiempo, e incluso desde antes, el Ejecutivo ha tratado de reforzar sus resultados en materia de lucha contra las drogas. Desde mediados del año pasado, cuando era casi inminente que el país no tendría un resultado favorable en la certificación sobre la lucha contra las drogas—al final fue una descertificación parcial—, se comenzó una estrategia para mostrar esos resultados.

A eso también lo tocó la inclusión del mandatario en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), junto con su primogénito, Nicolás Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por Redacción Política

