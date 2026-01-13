¿Quiénes asisten a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores sobre Trump y Venezuela?

Ya hay fecha para la reunión en la Casa Blanca entre los presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump Foto: Archivo Particular

Una cita clave ocurrirá este martes en horas de la tarde en la Casa de Nariño. Convocados por el presidente Gustavo Petro, se espera que en esos pasillos pasen expresidentes y algunos integrantes de las Comisiones Segundas del Congreso para discutir lo que se viene en la relación entre Colombia y Estados Unidos.

El panorama está atravesado por la reciente captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en Venezuela, y la charla que hubo entre el mandatario colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de numerosos choques. Y punto clave será, además, el encuentro que habrá entre ambos en la Casa Blanca para la primera semana de febrero.

El encuentro será liderado por Petro, junto a su canciller, Rosa Villavicencio, quien presentará las acciones que se han emprendido desde su cartera para ese diálogo. Sin embargo, allí estarán también figuras claves.

¿Quiénes van a estas reuniones?

A estas citas están invitados los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Varios de ellos han negado invitaciones en el pasado, señalando sus diferencias ideológicas con el presidente Petro.

Por el momento, solo han confirmado que no asistirán Pastrana y Uribe. El primero lo hizo a través de sus redes sociales, donde dio a conocer la carta que envió al jefe de Estado, en la que afirmó que está por fuera del país y señaló que esta sería una oportunidad del “Gobierno del cambio” para rectificar su política “frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narcorégimen de Venezuela, que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”.

Por su lado, Uribe le dijo a La FM que no participaría en este encuentro, pero sí se comunicaría con la canciller para darle su punto de vista. Según dijo, desde que salió él mismo de la Casa de Nariño “no [ha] asistido”, pero ha “cumplido con [su] deber de hablar con los cancilleres”.

“Yo la voy a llamar, con todo respeto le diré lo que pienso y le contestaré lo que me pregunte”, agregó.

En esa línea también ha estado, generalmente, Gaviria y Duque, quienes no han participado en este tipo de encuentros. El líder del Partido Liberal, en todo caso, ha dicho que sí estará presente en esta ocasión. Por ahora, se espera la presencia de Samper —quien suele participar— y la de Santos, cuya respuesta todavía no se conoce.

A ellos se suman integrantes de las Comisiones Segundas del Congreso, tanto de Cámara como Senado, y, específicamente, los integrantes de la Comisión Asesora. En el pasado, allí han estado presentes los senadores Iván Cepeda Castro (candidato presidencial del Pacto Histórico), José Luis Pérez Oyuela (Cambio Radical) y Paola Andrea Holguín (Centro Democrático). Este puesto es escogido por votación en esas mismas comisiones y corresponde a tres por cada cámara.

Además, también pueden participar excancilleres —el exministro Julio Londoño ha sido parte de este órgano consultivo—, jefes de misiones diplomáticas y académicos de Derecho Internacional o Comercio Exterior.

